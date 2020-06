Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 20/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 20/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Villa Dálmine: el estadio de Mitre y Puccini cumple hoy 59 años El club Villa Dálmine continúa con su campaña solidaria En el recuerdo:

Ángel Tapia, ese piloto aguerrido

Por Jorge ”Titi” Rodríguez ”Campana es de Boca” llevó abrigo a los niños del Bajo Otamendi Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C En el recuerdo:

Ángel Tapia, ese piloto aguerrido

Por Jorge "Titi" Rodríguez







Por su manejo y su forma de encarar las carreras fue un distinto, con una personalidad intachable. Compitió en ALMA, el TC del Oeste y el Turismo Carretera. Y dejó inolvidables momentos que repasamos juntos en una última nota. Resultó, sin dudas, una nota muy especial para mí, porque siempre tuvimos una muy buena relación, una amistosa relación que trascendió lo deportivo y porque esa nota terminó siendo la última de muchas que, cariñosamente, "el Negro" siempre me brindó a lo largo de tantos años recorriendo el automovilismo. Aquella vez nos encontramos con Ángel Tapia en el almuerzo que se realizó en el Club Puerto Nuevo dedicado a aquellos pilotos que fueron parte de la historia del automovilismo campanense y a otros protagonistas de aquella época. Esto nunca lo conté, pero en mi trabajo de relator de la categoría ALMA, siempre necesitaba contar con protagonistas en pista que le pongan una impronta especial a la carrera; esos que dan todo por lo que fueron a buscar y que no se guardan nada, provocando un gran espectáculo. Y "el Negro" fue uno de ellos. Lo que brindó en pista me daba una motivación especial para esas recordadas carreras de lo que era el TC 1000 en aquellos tiempos, porque Tapia, ese piloto aguerrido, se encargaba de todo esto que estoy contando y fomentaba y acrecentaba mi relato, mientras ese auto violeta peleaba contra la escuadra azul del "Gallego" Vaccarezza, con más autos en pista y con el respaldo de su equipo. Al "Negro" eso no le importa: él iba por lo suyo y si bien fueron varios los abandonos, fueron muchos los éxitos también; nunca pasó desapercibido, porque además también hubo victorias con un sabor especial por la forma en que las conseguía. Tras los postres en aquel almuerzo en Puerto Nuevo, la charla se dio sin demasiado protocolo, al estilo de ese hombre bonachón que más allá de la enfermedad que venía enfrentando con hidalguía, comenzó la nota resaltando el evento: "Está muy lindo que estos acontecimientos se realicen, porque a nosotros nos trae muchos recuerdos y encontrarte con amigos permite recordar todo eso que uno vivió cuando corríamos". -¿Qué recuerdos surgen? -Hay muchísimas situaciones. Recién acabo de almorzar al lado de "Barullo" López. Te imaginas las cosas que uno cuenta y no te podés olvidar de esa época que estábamos en equipo diferentes y había que ganarle a todos estos juntos. Eran bravos. -¿Cómo fueron esos comienzos? -Yo arranqué en la categoría ALMA cuando se corría en Ezeiza, donde éramos pocos autos de Campana. Estábamos Gasperini, Barletta, Errecart… Por esos años la categoría estaba en pleno desarrollo. Fue un lindo momento, con gratos recuerdos. -¿No corriste en karting? -No, en esa época no me hubiese gustado correr en karting, que andaban en circuitos de tierra y no corrían en el asfalto. Yo fui al auto con techo que tenía el motor que me armaba don Félix Rotundo, porque me gustaba y se dio de esta manera. -¿Cambió mucho el automovilismo respecto al que realizaban ustedes? -Totalmente, nosotros trabajábamos en el motor y en los frenos, no se hacían muchas cosas más y ahora cambió todo, con chasistas. Y si no quedas muy relegado. Creo que el cambio fue para mejorar. Además, se corre en el asfalto y eso obliga a estos cambios. -En aquel momento tenías que correr con lo que tenías. -Y lo mío era diferente, dado que al no trabajar en el auto me salía caro ir a las carreras. Había otros muchachos que se lo preparaban y abarataban costos. Desde ese lugar siempre tuve un gasto superior a lo habitual, con presupuestos superiores, algo que entendía porque no tocaba ni una tuerca. Además, don Félix, un gran hombre, se encargaba de todo y me daba unos motores para pelear la carrera; hacía todo lo posible para estar adelante contra mis rivales . -La famosa escuadra azul de Vaccarezza. -Claro, sí. Estaban Angelito, el Bocha, Barullo… Eran los rivales a los cuales uno debía correrlos. Estaba también este chico de Los Cardales, Daniel Vigil, que también andaba rápido. Éramos una camada de muchachos con ganas de ganar y creo que la gente disfrutaba mucho esas carreras. Barletta, lejos, lo mejor que vi. Siempre voy a sostener que Ariel era un distinto en el zonal. Fue una lástima que no tuviera los presupuestos o que no lo tocó la varita mágica, porque nos hubiera representado muy bien a nivel nacional. Era muy bueno para correr. -En aquellos años ustedes dividieron a la ciudad. -Es verdad, jajaja… Es que cada piloto tenía su gente que lo seguía y a veces se ponía espeso, pero entre los muchachos y no entre los pilotos. -Siempre con el mismo motorista en tu caso. -Sí, arranqué con don Félix y después seguí con Mario Rotundo. Para mí, ir al taller era ir a mi casa. Fueron varias temporadas juntos y el auto siempre funcionó; por eso también uno no desea dejar ese taller donde viví los mejores momentos. -¿Y nunca se te ocurrió correr con los impulsores del Gallego? -En parte, por lo que ya te conté recién, pero jamás hubo alguna charla o intención de ese cambio, ni de parte mía ni del Gallego. A mí me parece que en aquellos tiempos todos éramos más respetuosos del otro y queríamos evitar cualquier malestar o malos entendidos. -¿Y cómo era tu relación con ellos? -De lo mejor. Nosotros teníamos esa rivalidad en pista, pero después todo estaba muy bien. A veces se quedaban más enojados los de afuera que nosotros los pilotos. El hecho de ser todos de la misma cuidad generaban esas cosas que hoy, en el tiempo, son recordadas con cariño. -Había una rivalidad bien entendida. -Desde ya. Esto es competencia pura, pero nunca pasó a mayores. A mí no me gustaban los conflictos y menos que se metieran los componentes de mi equipo. -¿Cuáles fueron los rivales más difíciles? -Hubo varios… Cuando corrí en el TC del Oeste tuve rivales complicados y en ALMA estaban Gasperini, Barletta y también Jorge Dangelo, un hombre que siempre fue un gran rival y, además, creo que fue un referente de la categoría. -Hablaste del TC del Oeste. -Sí, ése fue otro lindo momento, cuando adquirimos un Opel y corrimos varias carreras. Hasta ganamos. Acá quiero agradecer a la familia Toledo, que me dio una gran ayuda. Damián, su hermano Gabriel y el Colibrí estuvieron en ese momento en el que fuimos protagonistas. -Alguna vez te vi muy enojado, casi sacado, en una carrera en el autódromo El Ombú en Luján. ¿Te acordás? -Jajaja… No recuerdo, ¿qué pasó? -Vos venías peleando la punta y te tiraron afuera… -Pará, pará, ahora me acuerdo. Pero mi enojo no fue con mi rival, sino con el comisario deportivo que me adjudica a mí el toque y yo venía adelante. Me sacaron afuera y me dieron un recargo. Sí, sí: no lo podía creer. Encima, en ese autódromo que nosotros funcionábamos muy bien. -En ese circuito te vi ganar una carrera que fue impresionante, que la peleaste desde atrás. -Puede ser. Si vos sabes más de mí que yo mismo. Solo digo que nosotros íbamos a correr y poníamos todo. Yo no me guardaba nada. -Te voy a ser sincero: desde lo periodístico te criticaba porque no te vi nunca regular una competencia. Sabías que la ganabas e igual vos mismo te ibas bajando los tiempos vuelta por vuelta, sin necesidad, porque le llevabas media recta al segundo. Pero seguías acelerando. -Jajaja, ¿viste? Creo que nunca logré cambiar. Qué sé yo, era mi estilo. -¿Cuál es la carrera que no te podés olvidar? -Hay pocas que me puedo llegar a olvidar, porque cada una dejó su huella. Ahora, si me decís cuál tengo más presente, son dos. Una en ALMA, cuando fuimos a Ezeiza a ver qué podíamos hacer y la ganamos; y la otra en el autódromo porteño, donde siempre quise correr y con el Opel ganamos con Almirón como acompañante. Tenía una alegría increíble, porque para mí ganar en ese autódromo era lo máximo a lo que aspiraba. -¿Después intentaste correr en ALMA con ese auto? -Sí, sí, es cierto. Pero no se pudo dar porque teníamos una suspensión que debíamos cambiar y otras cosas más y no teníamos los presupuestos. Yo quería hacerlo en la Clase 3. -¿Me contás del auto color violeta? -Siempre les decía a quienes estaban conmigo en el equipo que yo quería tener un color en mi auto que nadie lo tuviera y entonces me decidí por el color violeta. Pero te aclaro que no fue por un capricho. Lo que pasaba es que en mi época de corredor nunca vi en ninguna categoría un auto pintado violeta, entonces me pregunté por qué sería y me propuse realizar ese intento. Y tan mal no me fue. El color era perfecto, no tenía ninguna suspicacia, esa es la única verdad. Sí debo reconocer que para llegar al color gastamos una suma de dinero. Me acuerdo que al principio quedó rosado; después apenas se oscureció un poco; y a la cuarta pintada apareció lo que queríamos. -Durante mucho tiempo pensé que lo tenías por tu amor con el Club Villa Dálmine. Daba todo para pensarlo desde ese lugar. -Sí, a muchos les pasó lo mismo. Fíjate que en mi época de futbolista jugué en Dalmine y también en Puerto Nuevo; y si bien quiero que al Viola siempre le vaya bien, en materia de fútbol mi corazoncito está en el Portuario. Espero que me sepan disculpar. -¿Qué cosa no volverías a hacer de lo que ya desarrollaste en el automovilismo? -No volvería a volcar tanto, jejeje… Siempre corrí así, a todo o nada y a veces me equivoqué, pero no pude cambiar: yo siempre corrí para ganar carreras. Es lo único que quería. A mí eso de ganar campeonatos nunca me interesó y todos en mi equipo sabían mi forma de pensar. -Ahora y a la distancia, ¿cómo fue aquello de tu incursión en el TC? -Algo muy lindo, sin plata y con mucho esfuerzo y dedicación llegamos a concretarlo. Me acuerdo que hicimos una cena y vinieron como 900 personas y con lo recaudado solo pudimos comprar dos elementos para el auto. Igual hicimos doce carreras y correr en un semipermanente para mí era lo máximo. Siempre quería correr allí y lo logramos en Olavarría, donde terminamos el 17º puesto entre más de 100 autos. La verdad, una locura. Después se cayó por falta de recursos. Igual, siempre les voy a estar agradecido a esas personas que estuvieron: Kassianoff, Valentini, Caballo, Saigo, entre otros. Gente que puso todo por mí a cambio de estar en la categoría. -Ahora te encontramos desde otro lugar. -Sí, estoy abocado a las palomas. Tenemos un palomero color violeta y, además, con los colores del club San Lorenzo y me dedico a esto. Quizás alguna vez tenía que hacer algo distinto Palabras de Ángel Tapia, ese piloto aguerrido que ni el paso del tiempo borró de mis retinas. Por su manejo y su forma de encarar las carreras fue un distinto, con una personalidad intachable, con situaciones que me sorprendieron como el debut en el TC en el autódromo porteño, a donde también lo acompañé desde lo periodístico. Aquella vez, cuando lo fui a entrevistar, se rió, se emocionó y me dijo algo que aún recuerdo con mucho cariño: "Yo sabía que no me ibas a abandonar en ésta". Ése era Angelito: un gran tipo que supo ser siempre un agradecido y que me dejó también ser parte de su historia desde mi lugar. Y ésta fue mi última nota con el piloto, con el amigo, ése que no siempre te entrega esta profesión.

“EN MI ÉPOCA DE CORREDOR NUNCA VI EN NINGUNA CATEGORÍA UN AUTO PINTADO VIOLETA, ENTONCES ME PREGUNTÉ POR QUÉ Y ME PROPUSE REALIZAR ESE INTENTO", CONTÓ SOBRE EL COLOR QUE LO ACOMPAÑABA.





“SIEMPRE CORRÍ A TODO O NADA Y A VECES ME EQUIVOQUÉ, PERO NO PUDE CAMBIAR: YO SIEMPRE CORRÍ PARA GANAR CARRERAS", ASEGURABA “EL NEGRO".



En el recuerdo:

Ángel Tapia, ese piloto aguerrido

Por Jorge "Titi" Rodríguez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar