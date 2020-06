Breves: Deportivas

EMPATÓ BARCELONA

Ayer, en el inicio de la 30ª fecha de la Liga de España, Barcelona igualó 0-0 con Sevilla como visitante y, por ello, podría ser alcanzado mañana por Real Madrid (visita a Real Sociedad) en la cima de las posiciones. Lionel Messi fue titular nuevamente, aunque esta vez no marcó y, así, no logró alcanzar el gol 700 de su carrera. Ayer, además jugaron: Mallorca 1-1 Leganés y Granada 0-1 Villarreal. En tanto, hoy habrá cuatro encuentros: Espanyol vs Levante (9.00, ESPN), Athletic Bilbao vs Betis (12.00, DirecTV), Getafe vs Eibar (14.30, DirecTV) y Atlético Madrid vs Valladolid (17.00, ESPN).

PREMIER: FECHA 30

En Inglaterra comenzó ayer la 30ª fecha de la Premier League con dos cotejos: Southampton venció 3-0 al Norwich City como visitante, mientras que Tottenham (Lamela fue titular; Lo Celso ingresó en el ST) y Manchester United ("Chiquito" Romero fue suplente) igualaron 1-1 en Londres. La programación continuará hoy con cuatro partidos: Watford vs Leicester City (8.30, ESPN), Brighton vs Arsenal (11.00, ESPN), West Ham vs Wolverhampton (13.30, ESPN) y Bournemouth vs Crystal Palace (15.45). Mañana se presentará el líder Liverpool, que en caso de ganar quedará a un paso del título.

RETOMA LA SERIE A

La Serie A, la máxima categoría de Italia, retomará hoy su competencia con la disputa de dos encuentros postergados de la 25ª fecha: Torino vs Parma (14.30, ESPN) y Hellas Verona vs Cagliari (16.45). Cuando restan doce fechas, el certamen es liderado por Juventus (63 puntos), mientras que Lazio (62) es su escolta. Más atrás se ubican Inter (54; un partido menos), Atalanta (48; un partido menos) y Roma (45).

POR EL SUBCAMPEONATO

Con el Bayern Munich ya coronado por octavo año consecutivo, la Bundesliga disputará sus últimas dos fechas a la búsqueda de su subcampeón y los restantes clasificados a la Champions League. Hoy, Borussia Dortmund (2º con 66 puntos) se mide frente a Leipzig (3º 63) desde las 10.30 por ESPB. Además juegan: Colonia vs Frankfurt, Mainz vs Werder Bremen, Bayern Munich vs Friburgo, Schalke vs Wolfsburgo, Fortuna Dusseldorf vs Augsburgo, Hertha Berlin vs Bayern Leverkusen, Paderborn vs Borussia Monchengladbach y Hoffenheim vs Union Berlin.

NAVARRO DEJÓ BOEDO

El arquero Nicolás Navarro (35 años) firmó la rescisión de su vínculo con San Lorenzo, al que le quedaba un año más de contrato. De esta manera se quedó con el pase en su poder, tras una negociación de varios días que terminó siendo celebrada por ambas partes. Navarro, que transitó su segundo paso en el club de Boedo, estaba relegado desde el ciclo de Diego Monarriz y llegó a entrenar varios meses apartado del plantel profesional junto a Santiago Vergini (luego reincorporado) y Ezequiel Cerutti (todavía en conflicto).

GOLF: UN POSITIVO

Tras el parate por la pandemia, el tradicional PGA Tour se había reanudado la semana pasada. Pero la noticia ayer fue que, en vísperas de la segunda jornada del segundo certamen en disputa, el RBC Heritage de Hilton Head, el golfista Nick Watney (39 años) dio positivo de coronavirus. Según trascendió, había tenido síntomas en las últimas horas, aunque había dado negativo el lunes a su llegada al torneo. Ahora, deberá atenerse al aislamiento del protocolo de la entidad.