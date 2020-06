En estos "rastrillajes" ya se controlaron a más de 7.000 vecinos. "Es clave poder detectar precozmente los casos y aislarlos", resaltó el intendente Sebastián Abella, quien destacó el dato. En el marco de las múltiples acciones preventivas que viene encarando el Municipio desde el inicio de la pandemia por Covid-19, las Secretarías de Salud; Desarrollo Social, Educación y Cultura; y Seguridad realizan a diario operativos sanitarios en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de ello, "se pudieron detectar, hasta la fecha, una importante cantidad de casos sospechosos que luego de realizarles el hisopado correspondiente, muchos de ellos dieron positivo", remarcaron desde la Municipalidad. "Es clave poder detectar precozmente los casos y aislarlos. Hoy el 11% de la totalidad de casos positivos de la ciudad fueron detectados en estos operativos", destacó el intendente Sebastián Abella. "Vamos a continuar barrio por barrio, zona por zona, buscando casos sospechosos, sobre todo en los lugares donde hoy hay pacientes que han dado positivo", resaltó el jefe comunal. Utilizando trajes amarillos de protección personal, máscaras faciales y termómetros digitales, como así respetando las medidas epidemiológicas, personal municipal recorre a diario los diferentes barrios para detectar de manera temprana casos positivos y de prevenir contagios. Según se explicó, se realiza un procedimiento casa por casa, donde se registran en tablets los datos personales de cada integrante del hogar, se controla la temperatura corporal y se chequean otros síntomas de la enfermedad. También se les entrega folletería informativa sobre la enfermedad y se les reiteran las medidas de aislamiento social, que se deben respetar. Asimismo, los días que los vecinos se acercan a las instituciones educativas de la ciudad a retirar la mercadería perteneciente al programa Sistema Alimentario Escolar (SAE), también son controlados. Más de 7.000 personas fueron alcanzadas por estos operativos de detección, de las cuales quince resultaron ser casos sospechosos, dado que poseían síntomas vinculados al Coronavirus. Los operativos se desarrollaron en el centro y distintos barrios. En Santa Florentina, Malvinas, Las Campanas, La Josefa, Lubo y Otamendi fue donde más casos se detectaron. CONTROLES Asimismo, el Municipio informó que se realizan controles socio-ambientales presenciales y seguimientos telefónicos a quienes son positivos de Covid-19 y que al no presentar síntomas prefieren no ser alojados en los centros de aislamiento extrahospitalario. "Verificamos que las personas que deciden quedarse en sus casas porque tienen condiciones para garantizar su aislamiento, cumplan con ese aislamiento de forma correcta", destacaron desde el área de Desarrollo Social, que está a cargo de los controles domiciliarios. "La detección a tiempo y el aislamiento, son las mejores herramientas que tenemos para prevenir la propagación de un virus que no tiene vacuna ni tratamiento", enfatizaron, al tiempo que remarcaron la importancia de seguir manteniendo los cuidados y el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

ABELLA RESALTÓ QUE "ES CLAVE PODER DETECTAR PRECOZMENTE LOS CASOS Y AISLARLOS". NUEVOS CRITERIOS PARA EL ALTA DEFINITIVA DE LOS CONTAGIOS Desde la Secretaría de Salud recordaron los criterios para dar el alta definitiva de pacientes diagnosticados con COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Conforme a ello, se definió protocolos distintos según el paciente haya estado en tratamiento domiciliario o con internación hospitalaria. En los casos confirmados de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de internación hospitalaria aislados en centros de aislamiento, el protocolo determina continuar con el aislamiento hasta al menos 10 días después de la aparición de los síntomas, más al menos 72 horas después de la desaparición o no empeoramiento de los síntomas respiratorios, sin necesidad de rt-PCREn. En tanto que, los casos confirmados con criterio clínico de internación hospitalaria, se requiere continuar con el aislamiento hasta la resolución de la fiebre sin el uso de antipiréticos por al menos 72 horas, más mejoría o no empeoramiento de los síntomas respiratorios, más rt-PCR negativa en dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una separación de 24 horas o más. Dicha actualización también contempla al personal de salud Residentes y/o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, fuerza de seguridad, personas que brinden asistencia a personas con factores de riesgo para formas graves de COVID-19. Independientemente de la presentación clínica, estos grupos deberán continuar con el aislamiento hasta la resolución de la fiebre sin el uso de antipiréticos (en pacientes con fiebre al inicio) durante al menos 72 horas, más mejoría en los síntomas respiratorios, más rt-PCR negativa en dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una separación de 24 horas o más. CAMPANA SUMÓ DOS NUEVOS CASOS AYER De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad sumó ayer dos nuevos casos positivos de coronavirus. De esta manera, siguiendo el informe bonaerense, el total de contagios detectados en Campana desde que comenzó la pandemia se elevó a 117. Y teniendo en cuenta que la Municipalidad mantuvo ayer en 41 el número de recuperados, serían ahora 71 los casos activos, bajo seguimiento médico en nuestro territorio. Por su parte, Zárate confirmó tres nuevos positivos ayer (tres hombres de 51, 57 y 59 años) y, de esta manera, la vecina ciudad llegó a 86 casos totales, 52 de los cuales se encuentran activos actualmente. En tanto, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar informó ayer 10 nuevos contagios en dicha localidad y también 8 pacientes recuperados. Así, su presente estadístico muestra un total de 359 casos, 228 de los cuales se encuentran bajo seguimiento (los recuperados ya son 112, mientras que los fallecidos se mantienen en 19). El otro municipio vecino que superó la barrera de los 300 contagios totales es Pilar, que ayer sumó 8 nuevos casos y llegó así a 339 infectados desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 238 se encontrarían activos según el informe provincial. Finalmente, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz no reportó nuevos casos y su sistema sanitario solo tiene bajo tratamiento a un único infectado actualmente (los otros casos activos fueron desconocidos por el Municipio, dado que no son vecinos ni son atendidos allí). GESTIONAN QUE HOSPITAL SAN JOSÉ PROCESE MUESTRAS DE HISOPADOS El intendente Sebastián Abella y la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, comenzaron a realizar gestiones ante el Ministerio de Salud de la Provincia para que el Hospital Municipal San José procese muestras de hisopados de supuestos casos de Covid -19. Según se informó, en la actualidad se está evaluando la capacidad técnica del nosocomio local para pertenecer a la Red del Diagnóstico de la Provincia. "En caso de concretarse, sería un gran avance ya que no solo dejaríamos de depender de los hospitales de referencia evitando así demoras en los resultados, sino que también evitaríamos bloquear camas de internación, algo que necesitamos realizar ahora para no mezclar los casos positivos de aquellos sospechosos", explicó Acciardi. Abella añadió que, además, "nuestro hospital San José podría convertirse en un centro de referencia de la zona para procesar las muestras de ciudades vecinas".

ABELLA Y ACCIARDI ANALIZARON LA POSIBILIDAD Y COMENZARON LAS GESTIONES ANTE LA PROVINCIA.

Coronavirus en Campana:

El 11% de los casos fueron detectados en los operativos sanitarios Municipales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar