"Desde que murió Jorge Varela, el peronismo nunca más tuvo una conducción política"

En un nuevo aniversario del fallecimiento del tres veces intendente, diputado y ministro provincial, María Eugenia Giroldi recuerda su figura y analiza el escenario actual del peronismo campanense."Faltaría a la verdad si te dijera que hay una unidad certera", reconoció. Y anunció la ampliación del local partidario de su agrupación.

Corría el año 1999 y con el gobierno de Jorge Varela aprestándose a revalidar su primera gestión, una jovencísima María Eugenia Giroldi se ponía al hombro la misión de levantar una unidad básica en el barrio 9 de julio. "Había una mujer, radical de toda la vida, que al principio no quería saber nada. Pero la terminé convenciendo y, sin dejar de lado sus convicciones, entendió por qué Varela era la mejor opción", recuerda la dirigente durante su extensa charla con La Auténtica Defensa, en la que anunció que la agrupación Jorge Rubén Varela amplía su local partidario para contar con fachada a la calle y analizó la situación actual del peronismo, el espacio que otra vez la encuentra jugando un rol central.

María Eugenia no menciona la anécdota militante de hace 20 años por casualidad. Asegura estar convencida de que la amplitud llevará al peronismo a un nuevo triunfo. Pero subraya a la vez que se necesita una renovación de los lugares de mayor protagonismo, teniendo en cuenta las últimas performance electorales.

La Auténtica Defensa: La agrupación Jorge Rubén Varela está inaugurando un local con frente a la calle en un nuevo aniversario del fallecimiento del ex intendente.

Así es. El 21 se cumplen 8 años de la partida física de Jorge y en ese marco queríamos homenajearlo como nos enseñó a los militantes, a quienes amamos la política y a nuestra ciudad. De una manera distinta a como hubiésemos querido, claro está, debido a esta pandemia que nos afecta. Nosotros, a diferencia de las típicas sedes partidarias, tuvimos en su momento la oportunidad de encontrar un lugar que nos permitió desarrollar diferentes actividades, con una sala de capacitación y una sala de costura para que nuestras compañeras y compañeros confecciones los delantales de jardín de infantes que entregamos todos los años. Y nos dimos cuenta que el crecimiento -junto al pedido de los compañeros- nos exigía invitar a más vecinos. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos integrantes de este espacio, podemos inaugurar virtualmente una extensión del local, incorporando fachada a la calle, para empezar a trabajar cada vez más fuerte dentro del espacio político al que pertenecemos.

LAD: ¿Cómo están trabajando en el marco de la pandemia?

Claramente esta situación hizo que reformuláramos todo, desde las comunicaciones familiares hasta el modo de actuar y ejercer la militancia política. Nosotros desde la agrupación estamos en contacto con los distintos referentes barriales que nos acompañan, asistiéndolos en la medida de las posibilidades. Se viene el pico de la pandemia y estamos reforzando ayudas alimentarias y, con los jóvenes de la agrupación, la provisión de ropa y calzado. Si hay algo que ha dejado en evidencia esta situación es la solidaridad de los argentinos y particularmente de los campanenses. La verdad nos tiene que orgullecer, porque es maravilloso desde aquellos vecinos que cocinan o aportan vestimenta hasta los que manifiestan sus ganas de ayudar. Nos hemos encontrado con comerciantes que aun pasándola muy mal, están pensando en quienes la pasan peor. Eso nos va a fortalecer muchísimo para la pos pandemia, porque vamos a encontrarnos con una situación muy compleja.

LAD: Abrir un local en estas circunstancias significa que la agrupación no solo se ocupa del presente, sino que también mira al futuro. ¿Cuáles son los objetivos?

Claramente la agrupación trabaja en el presente, pero obviamente seguimos apostando a un futuro que encuentre una alternativa que se haga realidad en el 2021 y de manera concreta en 2023, para poder conducir un gobierno peronista e inclusivo. Ayer escuchaba a nuestro presidente Alberto Fernández hablar de la situación actual y del trabajo en conjunto que viene haciendo con otras fuerzas políticas. Decía que va a fomentar que ese trabajo en conjunto perdure. Está claro que las diferencias en el ejercicio o el objetivo político tienen que dirimirse en una contienda electoral, pero creo que trabajar en conjunto es lo que necesitamos los argentinos. Más allá del COVID, es un reclamo que la sociedad viene realizando. Celebro que el presidente de la Nación lo haya escuchado, y doblemente que sea Alberto Fernández. Y creo que eso debe replicarse en la ciudad. Si se revisan anteriores notas periodísticas, siempre sostuve que el camino para reconstruir la patria y un proyecto alternativo para nuestra ciudad tiene que venir de un trabajo en conjunto donde el único interés sea el progreso de nuestra ciudad. Me hubiese gustado ver en Campana que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para trabajar y quizás una foto como la de Alberto, Axel y Horacio Rodríguez Larreta, que fue bienvenida por todos los argentinos.

LAD: ¿Ese acercamiento también tiene que darse hacia el interior del peronismo de Campana, entre sus distintas vertientes?

Faltaría a la verdad si te dijera que hay una unidad certera dentro del peronismo. Me encantaría que ese proceso de trabajo conjunto del que hablaba Alberto sucediera hacia adentro del peronismo local, es necesario. Creo fundamentalmente que nos necesitamos todos, lo que me parece es que hay que cambiar los actores de la escena. En el peronismo por suerte tenemos muchos hombres y mujeres que pueden engrandecer y conducir un proyecto triunfador. Solo tenemos que aprender que no ocupamos en esta nueva coyuntura aquellos escenarios que supimos tener. Claramente, la pérdida de tantas elecciones consecutivas nos hace mirar hacia adentro y replantearnos cómo seguir. Y en esa continuidad lo que deben cambiar son los actores para proponerle al ciudadano otra alternativa, donde quizás esos compañeros y compañeras que les tocó estar defendiendo ciertas posiciones y ejerciendo su rol opositor, puedan desde otra perspectiva acompañar y ser parte del nuevo proyecto. Pero te vuelvo a repetir: las escenas cambian y en esta nueva coyuntura tenemos que replantearnos hacia adentro quiénes deben ser los actores que el peronismo necesita para ofrecer una alternativa que nos lleve al triunfo en 2023. Siempre me consideré ideológicamente peronista. En mi accionar de militante, ejerzo la política con mucha pasión que debo haber asimilado desde la cuna y con todo el amor. Y tengo una visión aperturista, pensando en aquellos hombres y mujeres que quizás no tengan las mismas convicciones políticas que las nuestras, pero que tienen un gran valor técnico, de pertenencia a Campana, y que pueden aportar mucho al proyecto. Creo que se necesita ese escenario para ofrecer una alternativa que sea posible, creíble y fundamentalmente ganadora, porque hasta ahora los resultados que hemos tenido en las distintas contiendas electorales no han sido el esperado.

LAD: ¿Cuáles son las herramientas para llegar a esa renovación?

Obviamente que el diálogo es fundamental, incluso si no se llega a un acuerdo: del disenso pueden surgir cuestiones interesantes. Lógicamente si pudiéramos llegar a una unidad certera, sería fantástico. Pero a veces es necesario transitar alguna interna dentro del peronismo, de hecho nuestra historia lo ha demostrado en varias oportunidades. El peronismo no es como otros partidos políticos que tan solo son un puñado. Somos muchos hombres y mujeres los que sentimos a Campana como propia y que vemos en la política la posibilidad de aportar un granito de arena para la transformación. No vería con desagrado una interna política y que se dirima en la misma qué proyecto representa mejor a los militantes, pero fundamentalmente a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y que contenga a todos los sectores. En esta situación que estamos, no solo vamos a tener que reconstruir el tejido político del peronismo sino también el tejido social, el tejido productivo y el industrial de nuestra ciudad. Y la energía para lograrlo viene de las políticas públicas y el esfuerzo conjunto.

Otra de las necesidades que vamos a tener en la ciudad que se viene es la experiencia en gestión de gobierno. Veamos lo que pasó a nivel nacional: en diciembre, Alberto se encontró con un país parecido al que Néstor Kirchner lideró en 2003. Y Alberto fue parte del gabinete con el cual lo pudo sacar adelante. Desde lo personal, como política y también por haber formado parte del ejecutivo municipal, eso transmite tranquilidad y confianza: saber que quién conduce el barco no navega a prueba y error. Muy por el contrario, la experiencia es un valor agregado muy interesante y más en esta coyuntura.



LAD: ¿De qué referentes del peronismo local te sentís más cerca?

Yo soy parte del Frente de Todos. Es el espacio que no tengo dudas que va a sacar el país adelante. Me representa muchísimo la postura de Alberto Fernández en este marco conciliador, dialoguista, entendiendo que cada uno, aun no teniendo los mismos ideales, puede aportar su granito de arena para contribuir a lo que sea. Y me parece una actitud interesante para empezar a sanear esa grieta que se adueñó de nuestra sociedad y que no le hizo bien a nadie. Las solidaridad que se ve en estos tiempos de pandemia deja entrever que hay un potencial que puede dar sus frutos si vemos a la política desde la unidad, cuyo liderazgo después puede dirimirse en una contienda electoral.

LAD: ¿Qué opinión te merece el gobernador?

Creo que está haciendo un esfuerzo descomunal en el tema de la pandemia. Tiene la región más complicada y más extensa del territorio argentino, y representa este recambio generacional que tanto valoro dentro de la política. No tengo más que palabras de una militante que forma parte del Frente de Todos y que está orgullosa de quienes la representan tanto a nivel provincial y nacional.

LAD: Después de ganar las PASO el año pasado, Máximo Kirchner dijo que el Frente de Todos "no se trata de reconstruir lo que fue, sino de construir lo que viene". ¿Qué mejoras proponés respecto a lo que fueron los gobiernos peronistas de tus padres?

El día que inauguramos el local de nuestra agrupación, que nos visitó el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, yo decía que este era un proyecto que lógicamente tiene sus cimientos en lo que fue la gestión de las dos personas que han llevado al peronismo de Campana a lo más alto, algo que después nunca volvimos a igualar. Pero a la vez intentamos ser un proyecto superador y distinto, porque las personas somos distintas. Además, es otra la coyuntura política, económica y social, y cambia constantemente. Eso implica que nos aggiornemos para estar a la altura. Y creo que algo que me caracteriza es poder sumar gente que aun no pensando de la misma manera, tenga una aporte para dar. Stella y Jorge han tenido en sus gabinetes personas de otra extracción política. Eso no tiene que ser solo producto de un acuerdo político, sino del objetivo que nos proponemos para un plan de gobierno. El sentido de pertenencia es fundamental, por eso critiqué tanta veces la cantidad de funcionarios de afuera que tiene el gobierno de Abella.

Después, en cuanto a gestión, creo que hay que mirar el desarrollo y ampliación del sistema de salud, no podemos seguir con el Hospital abasteciendo a una población que crece constantemente. Hay que descentralizar el sistema sanitario y de asistencia social. En educación tampoco se ha visto una mejora, las inversiones en los últimos cuatro años han sido mínimas. El peronismo se caracteriza por el contacto estrecho con los que menos tienen y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Todo sin dejar de lado la generación de una economía local productiva, ayudada por el Municipio. Son experiencias que han tenido buenos resultados y que con algunos cambios lógicos para adaptarse a esta nueva realidad, se pueden reimpulsar.

Agradezco tener en mi pasado historia de la buena: estar a ocho años del fallecimiento de Jorge hablando de él y encontrando en cada esquina de Campana una anécdota suya que, casualmente, siempre tiene que ver con la alegría. Para él, la amistad estaba a la altura de la familia. Y era prioritario estar en contacto con el vecino. Siempre nos lo pedía. Eso lo hederé. Pero claramente, María Eugenia hay cosas en las que piensa parecido a Jorge y Stella, y otras en las que no piensa como ellos. También hay que recordar que pertenecemos a generaciones distintas y que cada uno tiene su impronta con relación a la política y a lo que cambiaría. No todo fue color de rosas en las gestiones anteriores ni lo es en esta gestión, tampoco a nivel nacional y provincial. La obsecuencia es mala compañera en la política. Claramente, las cosas que se puedan cambiar hay que decirlo. Eso hará que volvamos mejores, como dijo Máximo.

LAD: A la luz de cómo evolucionó el peronismo local y cómo ejercieron sus roles los últimos intendentes. ¿Qué valor adquiere la figura de Jorge Varela?

La falta que nos hizo, porque claramente no tuvimos nunca más una conducción política y eso es una de las falencias que provoca que el peronismo sea desde hace tanto tiempo oposición. Creo que no nació un líder natural, por eso me refería a que no estaría mal una contienda interna. Jorge fue un político que llevó a Campana en su corazón y que, con la ayuda de todos los militantes peronistas, la llevó lejos. Fue una figura que trascendió las fronteras de ser intendente y también diputado: llegamos a tener un ministro de Desarrollo Humano en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país. Para mi ha sido un orgullo como familia y como referente político.