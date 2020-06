La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 Abella acompañó la promesa a la bandera de los alumnos del Colegio del Norte







El Intendente estuvo presente, a través de Zoom, del acto virtual que la comunidad educativa del establecimiento realizó este viernes en el marco del Día de la Bandera. El intendente Sebastián Abella acompañó este viernes por la tarde a los alumnos de 4to grado del Colegio del Norte que realizaron la tradicional promesa de lealtad a la bandera. Dado el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el acto por el Día de la Bandera no fue presencial sino que se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom y el jefe comunal aprovechó la invitación de las autoridades del colegio para felicitar a los alumnos en este día tan especial. "Es una alegría que me hayan convocado para acompañarlos en esta fecha tan importante", expresó Abella al tiempo que animó a los chicos "a seguir estudiando como lo vienen haciendo hasta ahora desde sus casas. Sabemos que el contexto no es fácil pero, si seguimos comportándonos y actuando con compromiso, pronto vamos a salir todos juntos de esta situación".

El Intendente estuvo presente, a través de Zoom, del acto virtual



Abella acompañó la promesa a la bandera de los alumnos del Colegio del Norte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar