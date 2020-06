Desde 2015 debutaron 11 jugadores surgidos de las divisiones inferiores y, de ellos, solo Federico Recalde se ha mantenido en el plantel. Se trata de un desafío clave para los tiempos que se vendrán tras el parate por la pandemia. La pandemia de coronavirus, con el parate que ha impuesto en el fútbol, ha generado mucha incertidumbre de cara al futuro para los clubes que participan de los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en el marco de esta crisis ha modificado su calendario (será anual) y, sobre todo, ha dispuesto que no haya descensos el año próximo. Con esta última medida, la AFA apunta a quitarle un peso de encima a instituciones que saldrán sumamente golpeadas en lo económico de esta crisis por la caída de ingresos, tanto de publicidad como por la baja de cuotas sociales. Así, muchos avizoran que habrá planteles en los que ganarán espacios los jugadores juveniles por sobre los futbolistas profesionales. Especialmente en lo que podría suceder el segundo semestre de este año, si finalmente se dan las condiciones para el retorno de la actividad. Ese panorama todavía no está del todo claro. Por ello, el armado de futuros planteles, sobre todo en los equipos de ascensos (donde suelen darse grandes renovaciones de una campaña a otra), es todavía una incógnita. Y Villa Dálmine no está ajeno a esta situación. Por los contratos que están vigentes en el Violeta, a partir del 1º de julio siguen siendo parte de la institución los arqueros Juan Marcelo Ojeda y Juan Lungarzo; los defensores Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi y Nahuel Banegas; los mediocampistas Federico Recalde, Saúl Nelle, Denis Brizuela y Nicolás Femia; y los atacantes Álvaro Veliez y Fernando Brandan. Mientras que los juveniles Francisco Salerno, Diego Pérez Díaz y Valentín Umeres seguirán trabajando con el plantel profesional, tal como lo venían haciendo desde principios de año. A este grupo, pensando en lo que se viene, ya se han sumado otros juveniles como el defensor Lionel Montani, el mediocampista Gino Olguín y el delantero Lucas Cajes, quienes comparten los entrenamientos "virtuales" que se realizan bajo la observación del cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva. "La idea siempre es tratar de sumar juveniles al plantel de Primera División y que ellos compartan con jugadores de experiencia para su desarrollo", señaló Diego Lis semanas atrás, en el marco de esta pandemia y ya conociendo la decisión de AFA respecto a los descensos para el año próximo. "Sin embargo, no es tan fácil para los chicos ganarse un lugar y jugar; es algo que cuesta en todos los clubes, no solo en Villa Dálmine", agregó el Presidente de la entidad Violeta. Y esa afirmación tiene fundamentos claros con lo que ha sucedido en el equipo de nuestra ciudad desde que regresó a la segunda categoría del fútbol argentino: en estos cinco años debutaron 11 juveniles y solo uno, Federico Recalde, ha logrado mantenerse en el plantel de Primera División. Con Sergio Rondina como entrenador, "Fede" debutó el 7 de marzo de 2015, en la derrota como visitante ante Atlético Tucumán, durante los 36 minutos que se disputaron para completar el partido que se había interrumpido el día anterior por una inclemente tormenta. El mediocampista categoría 1996 no volvió a jugar ese año, pero luego, en la temporada siguiente, con la confianza de Walter Marchesi, logró afianzarse en el primer equipo y hoy cuenta con más de 70 partidos en su haber. El Torneo de Transición de 2016, cuando Recalde demostró su valía a pesar que todavía no había cumplido 20 años, fue el momento de mayor aparición de juveniles en Villa Dálmine durante su actual estadía en el Nacional B. Con el conocimiento que traía del predio Héctor Fillopski por ser Coordinador de Divisiones Juveniles, Marchesi se la jugó por varios "pibes" e hizo debutar a los defensores Federico Acosta (1996) y Brian Sabio (1995); al mediocampsita Leonardo Cisnero (1996); y a los delanteros Juan Cruz Vera Borda (1996) y Juan Manuel Mazzocchi (1997). Esos cinco debuts fueron una revolución. Sin embargo, en la temporada 2016/17, se diluyó rápidamente a pesar de la continuidad del entrenador. Acosta y Sabio no volvieron a jugar; Vera Borda apenas ingresó en un partido; y solo Cisnero y Mazzocchi tuvieron oportunidades concretas en cancha. El siguiente debut recién se dio el 21 de junio de 2017, ya con Felipe De la Riva como DT, y fue una urgencia: José Castellano (1996) debió hacerse cargo del arco ante la partida de Fernando Otarola y la lesión de Sebastián Blázquez. Por entonces, el Violeta luchaba por mantenerse en la categoría y cuando ya se aseguró la permanencia, se produjeron otros dos debuts: el mediocampista Claudio López (1997) y Francisco Mastrángelo (1997), quien se convirtió en el quinto arquero de esa temporada en jugar por la lesión de Castellano en la última fecha. En el campeonato siguiente (2017/18) fue mínimo el aporte de los juveniles del club: apenas jugaron un puñado de minutos Federico Recalde, Juan Manuel Mazzocchi y el delantero debutante Francisco Nouet (categoría 1998). Y en los últimos dos años, la única cara nueva surgida del predio Héctor Fillopski que vio acción en Primera fue Gastón Martiré (1999), que debutó frente a River Plate por Copa Argentina. De estos 11 nombres, el único que se mantuvo en el plantel Violeta fue Recalde, mientras que Nouet y Martiré tienen contratos vigentes con el club, aunque en la campaña 2019/20 fueron cedidos a préstamo a Flandria y FADEP de Mendoza, respectivamente. Los restantes ocho han tomado caminos diversos. En AFA siguen Vera Borda, que pasó por Luján y hoy se encuentra en Sacachispas; y Francisco Mastrángelo, que integró el último plantel de Central Córdoba de Rosario. Mazzocchi y Acosta la pelean en las divisiones de ascenso de España e Italia, respectivamente; al tiempo que "Cafi" López jugó últimamente en Defensores de La Esperanza. Otros juveniles con pasado reciente en Villa Dálmine que siguen activos a pesar de no haber debutado en el Violeta son Augusto Colaneri (está en Segunda División de Australia), Germán Águila (jugó en Puerto Nuevo, Argentino de Merlo, Midland y Victoriano Arenas) y Lucas Medina (Gimnasia y Tiro de Salta), además de otros que pasaron directamente a Puerto Nuevo como Nicolás Colombano y Joaquín Montiel (hoy en Atlas) "Igualmente, nosotros queremos potenciar a los juveniles, tanto para la conformación del plantel de Primera como también porque el crecimiento de los chicos puede derivar en futuras transferencias que ayudan mucho a las economías de los clubes", explicó Lis en mayo, cuando dejó abierta la puerta para que tengan una mayor participación en el futuro plantel: "Siempre tratamos de armar equipos competitivos en la medida de nuestras posibilidades. Si económicamente la situación no es buena, no vamos a hacer ninguna locura. Nos interesa tener un club sano, que pueda proyectar a futuro. Los problemas económicos generan desgastes y eso repercute en lo institucional y también en lo deportivo". El futuro inmediato todavía es una incógnita para Villa Dálmine y muchos otros equipos del ascenso. Sin embargo, la necesidad de promover y consolidar juveniles en los tiempos que se vienen es una certeza a la que muchos apostarán, tanto por necesidades actuales como por el potencial del proyecto deportivo a desarrollar en el largo plazo.

Primera Nacional:

La consolidación de juveniles, una deuda pendiente de Villa Dálmine desde su regreso al Nacional

