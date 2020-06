Desde el bloque del Frente de Todos-PJ resaltaron la necesidad de trabajar mancomunadamente de cara a enfrentar la Pandemia. "Mientras el gobierno local se encierra y aísla de la comunidad, los casos de contagio aumentan sostenidamente y las consecuencias sanitarias se van agravando", coincidieron. Desde el principal bloque de la oposición en el Concejo Deliberante, los concejales manifestaron la necesidad imperiosa de convocar a un trabajo mancomunado de cara al diseño y gestión de acciones diversas que permitan encontrar alternativas a la crisis sanitaria que vive nuestra comunidad. "Hemos hecho infinidad de propuestas tendientes a trabajar codo a codo con el Departamento Ejecutivo Municipal. Desde la conformación de un Comité de crisis plural y participativo hasta numerosos ofrecimientos de colaborar como nexo con las autoridades provinciales y nacionales. Todo ha sido desoído" expresó el Concejal Oscar Trujillo. Para el edil, "la comunidad de Campana reclama que la dirigencia política esté a la altura de una situación que nos necesita más unidos que nunca. Y ya no somos solo los opositores políticos los que reclamamos una actitud más abierta al diálogo por parte del Intendente Abella. Lo están reclamando las representación institucionales del comercio, el trabajo y la industria, actores económicos que también desean participar de un debate que nos permita encontrar consensos", planteó. En coincidencia con sus palabras, el Concejal Marco Colella aseveró: "Hemos pedido que no se castigue al vecino con nuevas y más caras tasas, que se organice y optimice la asistencia social, que se creen programas de asistencia y contención económica y social. Hemos ofrecido asistir al Intendente en los pedidos que se hacen a Provincia y Nación, hemos puesto a disposición a nuestros voluntarios y a nuestros equipos técnicos. Mientras el gobierno local se encierra y se aísla de la comunidad, los casos de contagio aumentan sostenidamente y las consecuencias sanitarias se van agravando haciendo aún más difícil la recuperación no sólo de la normalidad en materia de salud, sino también de una economía local que cada vez se hunde más". "Debe escuchar más a los campanenses, y menos a quienes vienen desde otros lugares a mal aconsejarlo. No se puede ir a contramano de la voluntad y de las necesidades de los vecinos. Sobre todo, ante una situación angustiante que exige estar a la altura de las circunstancias y representar el cargo para el que fue electo con responsabilidad y sensibilidad social" concluyó.

