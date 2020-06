La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 El teletrabajo en la agenda de la Legislatura Provincial







"Se trata de legislar, hacer un piso legal bien ancho, bien pesadito, que sea absolutamente regulado en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores", señala la diputada Soledad Alonso. "De todo lo que estoy leyendo de todos los proyectos que se presentaron es fundamental definir claramente cómo se van a pagar los costos del teletrabajo, quién va a asumir el costo, si va a ver otra línea internet en la casa. Quién pone la computadora, si el trabajador o el empleador, cuáles serán los términos…" señaló la diputada y presidente de la Comisión de Trabajo de la cámara bonaerense. Sus declaraciones fueron parte de un foro virtual organizado por el Consejo Asesor Sindical del Programa Universitario sobre Empleo de la UBA, bajo la temática "Teletrabajo en tiempo de aislamiento social", en el que participaron los diputados nacionales Vanesa Siley y Walter Correa, además de investigadora y docente Cecilia Anigstein. Consultada al respecto, Alonso señaló: "Al momento existen casi una veintena de proyectos vinculados a la regulación del Teletrabajo en el Congreso de la Nación y se está realizando un monumental trabajo para unificar visiones. En eso está Vanesa (Siley) quien preside la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación y sigo su trabajo muy de cerca. Esto no significa necesariamente que cuando salga, desde la provincia copiemos y peguemos; por lo que asumo que en la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense nos queda por delante mucho por debatir y acordar, y de hecho ya estamos realizando acciones preliminares en ese sentido". Entre otros aspectos, la diputada dijo estar prestando especial atención al rol del sindicalismo frente al Teletrabajo y la importancia de poder representar los intereses de los afiliados: "Hay muchas cuestiones a considerar, incluyendo los horarios… un mail puede entrar perfectamente a las 3 de la mañana. ¿Qué se hace con eso? ¿Dónde empieza y dónde termina mi vida privada? Porque uno puede ser responsable, y está muy bien, pero tampoco es saludable estar conectado todo el día. Después, hay cuestiones que tienen que ver con el confort y la ergonometría… no todos tienen un espacio aislado en su hogar para destinarle a un escritorio. Y ese escritorio, ¿quién lo proporciona? En definitiva, lo cierto es que el Teletrabajo es algo que se viene y como legisladores no nos puede tomar por sorpresa. Creo que, fundamentalmente, se trata de legislar, hacer un piso legal bien ancho, que sea absolutamente regulado en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores; de manera tal que lo que aparentemente sería una ventaja de la modernidad, hablo de que trabajar en mi casa, no se transforme en otra forma de precarización y explotación. En este contexto, no hay que perder de vista la necesidad de proteger y preservar las tareas de cuidado en el hogar que ahora en tiempos de pandemia tienen mayor visibilidad y que en general son asumidas por las mujeres".

"Un mail puede entrar perfectamente a las 3 de la mañana. ¿Qué se hace con eso? ¿Dónde empieza y dónde termina mi vida privada?", se pregunta Alonso sobre el Teletrabajo.



El teletrabajo en la agenda de la Legislatura Provincial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar