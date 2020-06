Giroldi impulsa la instalación de un crematorio en Campana

En un Pedido de Informes solicitado al Ejecutivo, la concejal señala que es imprescindible implementar una planificación de la necrópolis local "que permita llevar adelante un crecimiento ordenado y acorde a la demanda social de estos tiempos".

La concejal de la bloque PJ – Frente de Todos, Stella Maris Giroldi confirmó a este medio que es su intención impulsar desde su bancada la eventual construcción de un crematorio que esté integrado al cementerio de nuestra ciudad.

"Es verdad, se trata de uno de los proyectos que tenía en mente durante mi gestión como Intendente y no llegué concretarlo. El cementerio se amplió en su momento durante la gestión de Jorge (Varela). Es más, si no recuerdo mal, Siderca a través del Plan Alentar nos dio una mano para completar el muro perimetral. La verdad es que la ciudad sigue creciendo y es necesario habilitar más superficie y además un crematorio no vendría mal", señaló a La Auténtica Defensa y agregó: "Además de ser una necesidad para los vecinos, hay que pensar también que todo suma a la hora de generar trabajo".

Efectivamente, durante una sesión del H.C.D. a fines de marzo, se aprobó un Pedido de Informes de su autoría en el que la Giroldi señala "que resulta evidente la falta de espacio, haciéndose imprescindible implementar una planificación que permita llevar adelante un crecimiento ordenado y acorde a la demanda social de estos tiempos" y "que el plan previsto para el crecimiento o la ampliación de nuestro cementerio, deberán contar con el suficiente consenso para garantizar su éxito y continuidad en el tiempo", entre otras consideraciones.

"Antes de presentar el Pedido de Informes, lo hablé con el Intendente Abella y le interesó el tema. Porque terrenos hay y quiero que los identifiquen para que la gente de Planeamiento tome conocimiento. También quiero ver las estadísticas y entendamos con cuanto margen de tiempo se cuenta para concretar la ampliación, por ejemplo", señaló.

Consultada sobre precisiones en cuanto a la eventual incorporación de un crematorio, comentó: "Eso se verá y se evaluará en su momento, pero creo que es imprescindible porque el cementerio no puede crecer indefinidamente. Además, sabemos que hoy acceder a un crematorio implica traslados y costos extras para las familias porque no contamos con ninguno en nuestro Partido. No debe ser una inversión menor, pero para que el actual Intendente o el siguiente pueda tomar decisiones, hay que tener todas las opciones sobre la mesa", concluyó.