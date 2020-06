La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 Romina Carrizo:

"Juntos por el Cambio rechazó ayudar a guarderías y jardines maternales en peligro de cierre"







La Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, se refirió al proyecto tratado sobre tablas, para brindar asistencia financiera a instituciones educativas iniciales sometidas por la crisis inducida por la pandemia. "Otros municipios han implementado medidas similares. Campana recibirá más de 25 millones de pesos de la Provincia para este tipo de acciones, y sin embargo el oficialismo les vuelve a dar la espalda" sostuvo la edil. El voto negativo del bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, impidió la aprobación de un proyecto presentado por el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, tratado sobre tablas, que proponía la creación de un fondo de asistencia económica para guarderías y jardines maternales de la Ciudad, los cuales alertaron sobre la posibilidad de desaparecer producto de la grave situación financiera devenida de la pandemia. Al respecto, la Concejal y Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del HCD manifestó que "en situaciones límites como las que se están viviendo, y ante el riesgo de cierre de pequeñas empresas como es el caso de guarderías y jardines maternales, el Intendente Abella no puede desentenderse y negar un subsidio por única vez que acompañe el sostenimiento del trabajo y a las instituciones mismas, las cuales serán necesitadas por las familias campanenses cuando retomen la normalidad pasada la cuarentena". Según explicó, los puestos de trabajo están en riesgo dado que muchos de los padres dejaron de pagar las cuotas al reducirse sus ingresos, y muchas instituciones no reciben subsidios del Estado ya que tuvieron inconvenientes para suscribir a los regímenes de protección. "Este proyecto trataba de sostener el trabajo de los vecinos que prestan tareas en jardines y guarderías, a través de un subsidio único de $100.000 y por única vez. Municipios como Pilar ya implementan este tipo de medidas, y nos pareció que si votamos la emergencia económica para que el Intendente pueda disponer de recursos ante este tipo de situaciones. Juntos por el Cambio lamentablemente votó en contra, sin contemplar el difícil momento que están pasando muchos campanenses". Concluyendo, Romina Carrizo aseveró: "Que el Intendente y sus Concejales no avalaran este proyecto, representa que una vez más se quedan con los brazos cruzados ante el dolor y la incertidumbre por la pérdida de trabajo de los vecinos. No son muchos los jardines maternales y las guarderías de Campana, por lo que no se vería alterado el régimen económico, y los recursos de los campanenses irían verdaderamente a los ciudadanos, y no a financiar la creación de cargos para funcionarios que no son de Campana, como lo viene haciendo desde que asumió". "Tenemos la obligación de estar siempre al lado del vecino, y no como meros espectadores de la situaciones que afligen mucho a cada ciudadano. Con el pleno acompañamiento de la Provincia, otros municipios han implementado medidas similares. Campana recibirá más de 25 millones de pesos para este tipo de acciones, y sin embargo el oficialismo les vuelve a dar la espalda" cerró.



La Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, se refirió al proyecto tratado sobre tablas.



Romina Carrizo:

"Juntos por el Cambio rechazó ayudar a guarderías y jardines maternales en peligro de cierre"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar