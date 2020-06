La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 La puericultora Ana Lía del Marmol, en el más reciente video del programa "Acompañándonos"







La terapeuta maternal habló sobre la situación de las familias con bebés e infantes durante este Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las dificultades que presenta este nuevo escenario, y los nuevos modos de crianza para atravesarlo con éxito. El programa ´´Acompañándonos´´, de la Asociación ´´Creando Nexos´´, sigue sumando profesionales. En esta ocasión, la protagonista fue Ana Lía Del Mármol, reconocida puericultora universitaria y terapeuta maternal de nuestra ciudad. En un video de 5 minutos, la profesional se refirió a las múltiples problemáticas que trae aparejadas el actual contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) en aquellas familias con bebés y/o infantes. Del Mármol explicó que ´´Todos estamos emocionalmente muy movilizados y nos cuesta comprender lo que está pasando. Nos encontramos con la amenaza de un enemigo invisible que nos genera temor. Y ese temor se lo estamos transmitiendo todo el tiempo a nuestros niños. Entonces se están dando situaciones donde están apareciendo patologías o estados, como trastornos en el sueño o problemas de enuresis, de berrinches, de falta de apetito, niños que están tristes, que han cambiado muchísimo su forma de ser. Lo importante es entender que, como padres, somos sus modelos. Somos quienes tenemos que brindarles certezas y seguridades, porque ellos necesitan, para poder transitar y para poder sentirse firmes y seguros, que nosotros demostremos que estamos enteros´´ Por eso, la terapeuta considera de vital importancia que ´´seamos cuidadosos con respecto a los comentarios que hacemos delante de los chicos. No estemos todo el día pendientes de las redes sociales, de los noticieros, en donde no se habla de otra cosa más que de este virus. Tratemos de cambiar la temática para que ellos no estén absorbiendo todo el tiempo nuestro temor´´. Como cierre, la puericultora local que trabaja en Centro Médico Rawson (Rawson 67) de Campana, exhortó a todos los padres y madres a ´´Preguntarles a nuestros niños qué sienten, qué les gustaría hacer, y qué necesitan de nosotros. Pongamos palabras en ellos. Porque están desconcertados y tal vez más que nosotros. Entonces acompañemos y amparemos sus demandas que seguramente van a ser momentáneas. En la medida que ellos se sientan contenidos se van a ir sintiendo mucho más seguros. Y todos estos llamados de atención van a ir desapareciendo´´. El programa ´´Acompañándonos´´ tiene como objetivo el tratamiento de distintos temas de interés vinculados con la salud y la educación en el actual contexto de aislamiento. Hasta el momento, participaron de él reconocidos profesionales campanenses como la Lic. Daiana Giménez, el Lic. Matías Martínez Reina, la Lic. María Labarthe, el Dr. Mariano Palacios, la Lic. Patricia Costela, la Lic. Giannina Abbona, la Ing. Nancy Carrizo, el docente de la UNLu Juan Ignacio Daniel, y la Dra. Romina Carrizo, miembro de referencia de la asociación ´´Creando Nexos´´. Para suscribirse al canal de YouTube de ´´Creando Nexos´´, y para acceder a la serie de videos del programa ´´Acompañándonos´´, la dirección es: www.youtube.com/channel/UCuSbyytzObA1zDk9uuUoRnw

