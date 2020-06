BANDERAZO Productores agropecuarios de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos se movilizaron en más de 60 localidades con la realización de banderazos en defensa de "la República y el respeto a la propiedad privada" y en protesta por la intervención del Poder Ejecutivo en la empresa Vicentin, cuyo concurso de acreedores está siendo abordado por el juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini. Los actos se desarrollaron a lo largo de la jornada en coincidencia con la celebración del Día de la Bandera y contaron con la organización, además de las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace, de grupos autoconvocados, con estrictas medidas sanitarias y de seguridad, a raíz de la pandemia de coronavirus. ADVERTENCIA La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre la "inexorable" dificultad del sector para hacer frente al pago del medio aguinaldo de junio y pronosticó que si no hay apoyo por parte del Estado, se darán "conflictos" en una situación que ya es "delicada desde el punto de vista social y productivo". El vicepresidente de Asuntos Laborales e internacionales de la entidad, Daniel Funes De Rioja, sostuvo que "el 50 por ciento de las empresas no pueden pagarlo y un 25 pueden hacerlo parcialmente". "Es inexorable que la dificultad está", subrayó al referirse al pago del Sueldo Anual Complementario. En declaraciones radiales, analizó que no hay un "buen panorama", por lo que remarcó: "Hemos insistido en que algún tipo de apoyo tiene que haber porque si no, se va a llegar al 30 de junio y va a haber conflictos". POCA ACTIVIDAD La actividad de las inmobiliarias fue una de las más afectadas por las restricciones dispuestas a raíz de la pandemia del coronavirus, al punto que ocho de cada diez firmas del sector no pudo concretar operaciones en mayo. Así lo señaló la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), que reclamó al gobierno medidas para la reactivación del sector, entre las que destacó "una amplia moratoria" y el "acceso a créditos blandos". La flexibilización de algunas disposiciones permitió en mayo mejorar el desempeño que las inmobiliarias habían tenido en abril, cuando la cuarentena para el sector había sido prácticamente total en todo el país. NUEVOS VUELOS La Cancillería anunció siete nuevos vuelos de repatriación para esta semana, que traerán de regreso a casi 1.700 argentinos que se encontraban en el exterior por trabajo o estudio, al tiempo que remarcó que ya "hay menos demanda". El nuevo cronograma se extenderá desde el 22 hasta el 29 de junio, con vuelos que llegarán desde Madrid, Miami, Cancún y Amsterdam, con aviones de Aerolíneas Argentinas, Eastern Airlines, Alitalia y KLM. El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, destacó que "el número de argentinos que quieren retornar sigue bajando, por eso hay menos demanda de vuelos" y precisó que "hacia Europa los vuelos están saliendo completos, y los de regreso ya están viniendo con asientos vacíos". CAMBIO DE NOMBRES Mientras celebraban "Juneteenth Day", la comunidad negra de Nueva York recibió la noticia de que espacios públicos de la ciudad serán renombrados en honora a ciudadanos negros. Así lo confirmó el departamento de Parques de Nueva York. Una parte de la plaza "Cadman Plaza", ubicada en el centro de Brooklyn, ya lleva el nombre "Juneteenth Grove", a modo de celebración de la histórica emancipación, y en honra de todas las vidas perdidas durante la esclavitud. Mitchell Silver, encargado de la seguridad de los parques, afirmó que el objetivo es celebrar la vida de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, entre otras tantas víctimas que fueron asesinados por la violencia policial contra los negros.



Breves: Noticias de Actualidad

21 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar