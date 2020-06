La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 Gonzalo Firpo y un nuevo libro sobre el primer viaje en moto de Ushuaia a Alaska







El año pasado el escritor y motociclista campanense unió ambos extremos del continente a bordo de su Honda Twister 250. Pero antes de contar su viaje, eligió homenajear con sus letras al primer argentino en concretarlo 60 años atrás. El escritor y motociclista campanense Gonzalo Firpo, que el año pasado unió Ushuaia con Alaska a bordo de su Honda Twister 250, acaba de editar un libro dedicado al primero en cumplir esa hazaña hace seis décadas, el rosarino Juan José Degratti. Precisamente, en 2020 se cumple el 60 aniversario del histórico viaje al que Firpo tituló "Proeza" en su libro. El campanense espera que pase la pandemia para poder viajar a Río Grande y celebrar junto con Degratti y motociclistas de todo el país. En 1960, Degratti empezó a recorrer los más de 28 mil kilómetros que lo separaban de Alaska con una moto Alpina 175 que años más tarde quiso pero no pudo recuperar. Lo que Firpo si logra rescatar en su libro son las peripecias de ese viaje que duró casi 3 años, durante una época -remarca en su contacto con LAD - en la que no había "ni GPS ni podías salir a la ruta con el pronóstico del clima, como ahora". Durante el interminable trayecto, Degratti vivió un terremoto, debió lidiar con guerrilleros y enfrentar intensas nevadas que casi le cuestan la misión. Todo con poquísimos recursos. "La historia de Degratti la conocí a través de una publicación de motos hace muchos años y ya con internet, comencé a leer más sobre su vida y la proeza. De algún modo, él me terminó de inspirar para realizar mi propio viaje. En el mundo de las motos siempre hay algo con unir los extremos y unir Ushuaia con Alaska es un sueño común, pero que pocos pueden concretar", señala Firpo. Degratti incluso bendijo el viaje del campanense. En medio de su trayecto preparatorio desde nuestra ciudad a Tierra del Fuego, amigos lo pusieron en contacto con Degatti y pudo visitarlo en su casa de Río Grande. "Cuando llegué lo encontré arreglando el techo de su casa", revela Firpo, dando cuenta de la vitalidad del hombre de 84 años. El encuentro sirvió para visualizar el desafío que se le venía, a pesar que en 60 años las rutas americanas habían cambiado por completo. "Hay que tener en cuenta -dice Firpo- que cuando Juan José partió de Ushuaia recién se encontró con asfalto en Bahía Blanca. Y avisaba a su papá que estaba bien cada tanto mandándole una postal con estampilla. El año pasado yo hasta hacia videollamadas con mis hijas". "En mi camino a Alaska Juan José me empezó a seguir en Facebook, me alentaba, me pasó los contactos que había guardado y me ayudó mucho. Cuando llegué, lo llamé y le dije que después de haber hecho el mismo viaje que él había concretado, estaba listo para escribir su historia", agrega. Poniendo en pausa la escritura de su propio diario de viaje hasta el techo del continente, Firpo emprendió la tarea de contar la travesía panamericana inaugural que protagonizó Degratti en los sesenta. Para ello, aprovechó una larga estadía del rosarino en Capital Federal, que debió alargarse más de lo planeado por la pandemia. Eso facilitó un contacto telefónico casi diario entre escritor y entrevistado. "Ese tiempo varado en Capital me alcanzó para sacarme las dudas, mandar el libro a la imprenta y llevarle 20 copias diez días antes de que volviera a Tierra del Fuego". Firpo quiere participar del motoencuentro de Tierra de Fuego, que este año tenía previsto celebrar el 60º aniversario de la hazaña panamericana de Degratti. Sin embargo, el coronavirus impidió que los motores rugieran. Firpo está esperanzado que las restricciones aflojen y pueda, junto a otros campanenses, poner las dos ruedas rumbo sur a fin de año. Y es que el escritor está especialmente invitado para presentar su libro sobre Degretti, el quinto de su autoría después de dos crónicas viajeras por Argentina y Sudamérica, "A mi me llaman la abuela Nelly" (la historia de una mítica anciana motoquera) y la novela policial "Maldita puta suerte", todavía sin editar. Para el escritor y motociclista, "Proeza" termina siendo una precuela del libro que va a escribir sobre su propio viaje. Dice que no falta mucho, que ya llegó a contar su pasó por la costa del Pacífico mexicano. Habrá que esperar para leer.

Degratti con una copia de del libro de Firpo en sus manos





Firpo logró unir los dos extremos del continente el año pasado, durante un viaje que fue seguido por LAD tramo a tramo





Es el cuarto libro que publica el campanense. También escribió una novela policial, todavía sin editar.



Gonzalo Firpo y un nuevo libro sobre el primer viaje en moto de Ushuaia a Alaska

