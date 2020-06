Avanza un proyecto de preservación de las islas del Delta del Paraná

P U B L I C



Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe mantuvieron un encuentro virtual con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación luego de la emergencia por la quema de pastizales. "Hemos conversado acerca de la posibilidad de declarar a la zona como Reserva Nacional", señaló Juan Cabandié. El pasado miércoles, de manera virtual, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabendié, mantuvo un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. La reunión tuvo como objetivo trabajar en una propuesta de preservación de la zona de islas del Delta del Río Paraná frente a los recientes y constantes incendios que llevaron a declarar la emergencia ambiental. Cabandié estuvo sobrevolando la zona afectada y luego, en diálogo con Elonce TV, explicó: "La quema de pastizales afectó a toda la costa del Paraná, no solamente a Rosario sino también alrededores. Se han producido quema de pastizales en el Delta, en islas pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, afectando a San Pedro y alrededores también. Esto no tiene que suceder más, por eso he presentado una denuncia penal". En tanto, sobre la reunión que mantuvo con las tres provincias que comparten el Delta del Paraná, el funcionario nacional reveló que se conversó sobre la posibilidad de declarar a la zona como Reserva Nacional. "Es una figura dentro de las áreas protegidas, que contempla lo productivo, pero de forma sostenible. Esa sería muy buena opción y sería algo importante para terminar con esto que lleva muchos años y que en otros años se ha cobrado vidas en accidentes automovilísticos". Luego amplió detalles sobre la propuesta de preservación y diferenció la figura de Reserva de la de Parque Nacional: "Que sea Reserva Nacional garantiza la sostenibilidad de lo productivo, con la presencia de guardiaparques, con una figura distinta. La figura del Parque Nacional no permite lo productivo. Hay parques nacionales en el país que tienen áreas de habitantes y productivas, pero de manera regulada. Esas áreas son declaradas Reserva Nacional". En cuanto a lo administrativo, Cabandié explicó que, para ello, se necesita la cesión de las tierras por parte de las legislaturas provinciales, para luego generar una ley nacional. "Esta fue la conversación que hemos tenido", apuntó, al tiempo que adelantó que la provincia de Entre Ríos manifestó manifestado "interés por esta salida" "Podríamos, con fuerte voluntad, tener en unos meses un marco definitivo, pero hay que pasar por las legislaturas provinciales y después por las dos Cámaras nacionales. La zona a la que nos referimos todavía no tiene clasificación de área protegida, es algo que hay que hacer. Es una zona a preservar porque hay mucha biodiversidad, especies que son muy características de los humedales, del Delta, del río. Esos humedales son reguladores del clima, de la humedad. Esos pastizales son captadores de carbono muy importantes y es necesario preservarlos. Uno entiende que lo productivo es necesario, pero debe hacerse de forma responsable", cerró el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



EL MINISTRO CABANDIÉ SOBREVOLÓ LA ZONA DEL DELTA AFECTADA POR LA QUEMA DE PASTIZALES Y DIALOGÓ CON BRIGADISTAS. LUEGO APOYÓ LA IDEA DE DECLARAR RESERVA NACIONAL A LA ZONA.



Avanza un proyecto de preservación de las islas del Delta del Paraná

