Efemérides del día de la fecha, 21 de junio

DÍA DEL PADRE Originalmente esta efeméride se celebraba el 24 de agosto en conmemoración del nacimiento de la primera hija de José de San Martín, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, que reconocía la paternidad del prócer como "Padre de la Patria." Sin embargo, en el año 1960, esta fecha se cambió, mayoritariamente, por razones económicas que buscaban potenciar las ventas. A nivel internacional, en Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson instituyó el tercer domingo de junio como "Día del Padre" en el año 1966; el propósito de la jornada era honrar la paternidad y reconocer la influencia de los padres en la crianza de los hijos. Previo a esto, en el año 1957, la senadora Margaret Chase Smith de Maine, manifestó: "o homenajeamos a nuestros padres, nuestras madres y padres, o dejamos de honrar a cualquiera de ellos. Pero señalar a uno y omitir al otro es el insulto más grave que se pueda imaginar." El origen de este festejo se remonta al año 1909 cuando Sonora Smart Dodd, inspirada en la celebración del "Día de la Madre", impulsó este día para homenajear a su padre, William Jackson Smart. El cual era un veterano de guerra que, tras perder a su esposa, crió a sus 6 hijos solo. MESSI SE CONVIERTE EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA Corría el año 2002 cuando la Selección debutó contra Nigeria en el Mundial Corea-Japón, en esa ocasión el letal nueve, Gabriel Batistuta, había sellado la victoria "albiceleste" 1 a 0 con un fugaz cabezazo. Un gol trascendente para "Batigol" no sólo por el triunfo sino también porque el mismo constituía el número 54 convertido con la camiseta argentina, lo que lo posicionó como el máximo goleador de la Selección. Sin embargo, esa alegría fue opacada por la eliminación del Mundial. Tuvieron que pasar 14 años hasta que Lionel Messi, indiscutible capitán de la Selección, metió un golazo de tiro libre frente a Estados Unidos por la Copa América Centenario 2016:"estoy feliz por haber superado el récord de Batistuta y quiero agradecer a mis compañeros, también es de ellos." "La Pulga" llegaba a la cima teniendo como escoltas a jugadores de gran categoría como "Bati", el "Kun" Agüero, Hernán Crespo y Diego Maradona, entre otros tantos. Al año siguiente, Batistuta manifestó en el programa "Podemos Hablar": "me jodió, bastante, no un poco. Era un título que yo tenía, no es cualquier cosa" y agregó "la ventaja que tengo es que estoy después de un extraterrestre."Actualmente, Messi es el máximo goleador de la Selección con 70 tantos. En lo que respecta a la Copa América, la misma quedó en manos de Chile tras perder 4 a 2 por penales. SE LANZA "THE BEST DAMN THING" Un día como hoy en el año 2008, Avril Lavigne lanzaba la canción "The best damn thing." Tras las favorables críticas de las canciones "Girlfriend", "Hot" y "When you´re gone", la cantante canadiense publicó la canción que le dio nombre al álbum que cambió su carrera. El single, compuesto por la cantante canadiense y Butch Walker, contrastó con las canciones de su anterior disco, "Under my skin" (2004), por ser más alegre y con un ritmo más movido. Al respecto, Lavigne manifestó que con este álbum quería incursionar en el pop, mezclarlo con el punk rock y divertirse: "[The best damn thing] es rápido, divertido, joven, malcriado, agresivo, íntimo, arrogante deuna manera lúdica, todas las cosas buenas".

