Novedades Fiscales y Financieras

Decreto PEN 545/2020 - Prórroga de 60 días en beneficios de reducción de contribuciones y de la alícuota del IDCB para empleadores del sector salud Se prorroga para los períodos devengados junio y julio de 2020, la reducción del 95% de las contribuciones patronales que se destinan al SIPA para los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, así como se establece por 60 días que las alícuotas del impuesto al débito/crédito bancario sean del 0,25% y del 0,5% para los créditos y débitos en cuenta corriente, respectivamente. Decreto PEN 544/2020 - Suspende la obligación de cerrar cuentas bancarias por rechazo de cheque sin fondos Quedarán suspendidas hasta el 31/12/2020, las multas y las inhabilitaciones de las cuentas bancarias por cheques sin fondos. También hasta dicha fecha se suspende la obligación de las instituciones crediticias de requerir a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada que afirme que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones, o que, habiéndose acogido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la misma. Notas de interes: DD.JJ Ganancias y Bs. Personales 2019: Se advierten algunas deficiencias en el aplicativo, respecto a lo que se interpreta del texto legal, luego de la reforma de la ley 27.541: 1) Bs. Personales - alícuota incrementada Bs. en el Exterior: Para establecer la alícuota incrementada a aplicar sobre los bienes en el exterior, se deben sumar la base imponible de Bs en el país + Bs.exentos + Bs en el exterior (arroja una alícuota superior a lo que establece la ley (100% superior para bs en el exterior), que hasta podría tildarse de inconstitucional). 2) Ganancias- deducción especial incrementada: El aplicativo está permitiendo el ingreso de la deducción especial incrementada (6 haberes mínimos) a jubilados contribuyentes del Impuesto sobre los Bs. Personales, no permitiendo modificación. IFE beneficiarios deberán abrir una cuenta bancaria: Los beneficiarios deberán informar CBU para hacer efectivo el pago de la segunda ronda del beneficio, a través de un nuevo aplicativo de consulta en la página de la Anses.Quienes no tengan una cuenta bancaria y cobren el segundo bono podrán solicitar una cuenta gratuita, de manera rápida y sencilla, completando algunos formularios a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados. Renovación automática certificados PyMEs: Según la RG Conjunta (AFIP – SpyMEyE) 4737, las empresas con cierre de ejercicio diciembre 2019 y enero 2020, que han recibido de la AFIP el Formulario 1272, tienen plazo hasta el 20 de junio de 2020 para confirmar o rectificar la información y continuar así con la renovación automática del Certificado MIPYME Programa "ATP": Se habilitó en el servicio "Presentaciones Digitales" el trámite para dar de baja los beneficios del programa correspondiente al período mayo 2020. AFIP - Retorno a la atención al público en algunos puntos del país: Se reanudará con la atención al público en forma presencial , solo con turno previo, y únicamente para la obtención de clave fiscal e inscripción de la CUIT en el caso de empresas. Los lugares de atención serán en algunas localidades de Buenos Aires, así como de Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, Chubut, San Luis, Catamarca, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Dr. Carlos Roca - Contador Público - Lic. En Administración - Postgrado en Tributación - Contacto: carlos@croca-consultores.com.ar - www.croca-consultores.com - Twitter: @CarlosCroca / Linkedin: croca consultores

