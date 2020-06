De estancia a factoría

Jorge Bader

La llegada de la familia Costa representó el fin del período de estancia extractiva para transformarse en un emprendimiento de carácter industrial. La estrategia productiva de los Costa no se limitaba exclusivamente a la producción primaria. Al parecer, el objetivo era crear una factoría de producción exportadora. El mercado favorecía la exportación de lanas y con ese criterio poblaron estas tierras de una significativa cantidad de ganado ovino de dos razas cuyas lanas eran las preferidas del mercado europeo. Según cuenta el informe del Instituto agrario las razas ovinas eran la Ramboulliet y Negrete. Estas razas no eran autóctonas. Las razas introducidas en épocas de la colonia habían dado origen a ovinos de poca lana. Las razas criadas en Campana, pertenecían a las especies incorporadas en los alrededores del 1824 durante el gobierno de Rivadavia que había puesto especial énfasis en la importación de ejemplares para la mejora de las especies locales. Según consta en el informe de producción animal, donde se da cuenta que para el año 1810 había en la zona de la colonia unos 2 millones de cabezas de ganado lanar del tipo "criolla" de cuerpo pequeño y lana escasa. Esto ya nos da la idea del perfil que los Costa diseñaron en principio para esta zona. Entre el año 1850 y 1855 se produjo en la Argentina un estallido de la cría ovina, que se presentaba como una oportunidad exportadora. Sin embargo, en el año 1866 se produce una crisis del precio del ganado lanar, y esto desarticula el negocio diseñado por los Costa. Este parece ser el punto de inflexión en las decisiones empresariales. Desde el año 1864 Argentina estaba embarcada en la Guerra de la Triple Alianza, asociada a Brasil y Uruguay contra Paraguay. Esto implicaba la necesidad de provisiones y los Costa rápidamente frente al cambio de paradigma productivo montaron en la zona del actual bajo del puerto un galpón factoría con maquinarias para procesar el ganado generando la refinación de grasa comestible, insumo que se embarcaba en la costa hacia el Norte, para el aprovisionamiento de las tropas en guerra. En paralelo emprenden la reforma de la estancia para destinar sectores al cultivo de alfalfa y con eso dan inicio a otra mecanización agrícola al montar el sistema para enfardar y exportar pasturas. No es mi interés abundar en precisiones históricas, pero sí demostrar que nuestra ciudad, tuvo un origen empresarial productivo y que la nostalgia que nos suele producir el crecimiento de espaldas al río o la presencia tan fuerte de actividades industriales con un desarrollo habitacional como secundario o remanente, tiene su raíz en el proceso de origen de nuestra realidad territorial. De la lana al procesado Esta no es una ciudad de indias donde los objetivos estratégicos de defensa o de colonización de suelos hayan sido prioritarios. La nuestra es una ciudad que surge a partir de la industrialización del suelo, una ciudad diseñada como un negocio en su inicio, con todo lo que ello implica. La actividad agro industrial, significó la llegada de equipamiento mecánico, importado, segadoras, enfardadoras, prensas, trilladoras, máquinas a vapor que para su época resultaban una muestra de la revolución industrial, y una innovación tecnológica de avanzada para el país y la zona. Quiero ahondar en esto para que nos hagamos la imagen de lo que representaba en ese momento. Campana ya era, sin ser aún una ciudad, una estancia de impronta industrial, coordinada y gerenciada por una familia emblemática de la burguesía nacional y con fuerte participación en la política pública como ya destaqué en el artículo anterior en la semblanza de Eduardo Costa. De hecho, según cuenta el informe del Instituto agropecuario, el manejo del sector industrial de las pasturas estaba a cargo de un sobrino de la familia, el joven Emilio Costa. Dos últimas observaciones que nos permiten abrir un espacio de reflexión para la prosecución de esta crónica. La instalación de estas actividades productivas, representó una oportunidad laboral y esto innegablemente es el inicio de las migraciones territoriales que empiezan a demandar el espacio de ubicación para asentarse en la zona. Es decir que de aquella etapa del peón agropecuario de Escola, o el esclavismo, un dato innegable de la historia, con el contexto de la Constitución del 53 que abolió la esclavitud, la guerra del Paraguay, el crecimiento de la cría ganadera en el país, la situación de desarrollo industrial moderno tal como aparece la intención de los Costa, nos lleva a entender que el Rincón de Campana era un lugar con un fuerte potencial de desarrollo, con una fuerza centrípeta de captación obrera y testigo de las fuertes transformaciones de un país incipiente. Otra cuestión que me parece importante de destacar tiene que ver con la perspectiva temporal. Dijimos que los Costa firman la escritura del predio en el año 1860, para tomar una fecha formal, aunque están en el predio trabajando desde antes, y el Ingeniero Chapeaurouge, llega a Campana muy probablemente hacia 1875, para evaluar el terreno y diseñar un trazado urbano, es decir que tenemos los quince años más intensos de nuestra historia porque en ese período de grandes cambios en la Argentina naciente, esta tierra cambió fuertemente, y en forma irreversible su perfil, pasando de ser un antiguo permiso de vaquerías a una factoría empresarial exportadora, sentando así, las bases de un asentamiento poblacional y una implantación industrial variada. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

