La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 Discapacidad:

La asistencia económica para hogares y talleres protegidos

Por Silvina Cotignola













Silvina Cotignola

Es público y notorio que los perjuicios de una cuarentena tan prolongada a consecuencia de la pandemia por el Covid 19, estaría dejando muy debilitadas ciertas estructuras del mundo de la discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad "ANDIS", como organismo rector de la materia en el ámbito nacional, dictó la Resolución 216 el pasado 10 de junio del corriente a fin de atemperar alguna de dichas consecuencias. Es importante saber que dentro del organismo, existe un Comité Coordinador de Programas para personas con Discapacidad, cuya atribución es la evaluación, selección y aprobación de los programas y proyectos que se le presenten. Por otra parte, el mencionado Comité Coordinador, ya había aprobado el Programa de Asistencia a Hogares y residencias para personas con discapacidad como así también, el Programa de Asistencia económica a Talleres Protegidos de Producción, y el Programa de Banco Provincial de Insumos para personas con discapacidad en el marco de la emergencia sanitaria por Covid 19 Atento lo antedicho, la ANDIS dicta la mencionada resolución, aprobando en consecuencia los distintos programas ya considerados por el Comité Coordinador. PROGRAMAS A) Asistencia Económica a Hogares y Residencias para Personas Con Discapacidad. El objetivo de este programa es brindar asistencia económica de manera excepcional a las prestaciones residenciales para las personas con discapacidad, con el fin de poder cubrir los gastos que se generen por la adquisición de insumos así como también, elementos de protección vinculados en forma directa con el Covid 19. Esta asistencia económica encuadrara en un subsidio no reembolsable, pero con cargo de rendición de cuentas. Así pues, son destinatarios del programa: los hogares, pequeños hogares y residencias exclusivas para personas con discapacidad que se encuentren debidamente categorizados en el Registro Nacional de Prestadores o bien, que cuenten con habilitaciones provinciales o de la CABA y siempre que no hubieren percibido cualquier otro apoyo de carácter económico por parte del Estado Nacional. Los fondos que se les transfieran a dichas instituciones deben ser destinados únicamente a la adquisición de insumos y elementos de protección vinculados al Covid 19, como por ejemplo: alcohol en gel, lavandina, guantes, barbijos, etc. Todos los gastos deberán tener su comprobante oficial correspondiente, a fin de poder ser remitidos para la pertinente rendición de cuentas. Los montos asignados serán según las siguientes categorías. Cantidad de residentes-montos del subsidio: 1- 1 a 15 PCD= 20.000, 2- 16 a 30 PCD= $ 40.000, 3- 31 a 45 PCD= $ 60.000, 4- 46 a 60 PCD= $ 80.000, 5- 61 a 80 PCD= $ 100.000, 6- más de 81 PCD= $ 120.000. Una vez, que la entidad recibiera el subsidio, tendrá 30 días para efectuar la correspondiente rendición de cuentas. Asimismo habrá que adicionar una nota con el detalle de los insumos adquiridos (copia de las facturas B o C que justifiquen los gastos). El total de dicha documentación deberá enviarse antes del 10 de julio por correo electrónico. B) Programa de Asistencia Económica a Talleres Protegidos de Producción. Como tales talleres no corresponden a ninguna modalidad prestacional, comprendidas en el Nomenclador de la Ley 24.901, puesto que se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no perciben ingreso alguno mensualmente por parte de las obras sociales o programas de salud. Por tal motivo, y atento a que una parte significativa de sus ingresos, provienen de la comercialización de sus productos, de allí, que a tenor del aislamiento obligatorio se han visto afectados, en particular respecto de los gastos corrientes que las entidades deben solventar mensualmente. El objetivo del programa es brindar asistencia económica excepcional a tales entidades, con el fin de poder cubrir los gastos corrientes de funcionamiento. Este subsidio no reembolsable con cargo de rendir cuentas, podrá ser solicitado por aquellos Talleres Protegidos de Producción que se encuentren formalmente constituidos, y que cuenten con la documentación legal de la entidad. Los fondos que se les transfieran deberán ser destinados a los gastos corrientes de la entidad (sueldos, servicios e insumos para la prevención de la pandemia (alcohol en gel, lavandina, guantes, barbijos etc.) de la institución correspondientes a 2 meses. Todos los gastos que se afronten, deberán tener su correspondiente comprobante oficial a fin de poder ser remitidos para la oportuna rendición de cuentas. Bajo ninguna circunstancia, tales fondos podrán ser afectados a la inversión de obras de infraestructura, adquisición de equipamiento, o insumos de producción. El monto asignado para el financiamiento de los mismos, será de $ 10.000 por cada operario con discapacidad por mes. Una vez que se reciban los fondos, la entidad tendrá 30 días para la presentación de la correspondiente rendición de cuentas. Juntamente con ello deberá remitirse una nota con el detalle de los bienes adquiridos y beneficios alcanzados, copia de la factura B o C que justifiquen los gastos por la totalidad del monto. Toda la documentación deberá remitirse por correo electrónico hasta el 10 de julio. C) Programa de Banco Provincial de Insumos para Personas con Discapacidad. La finalidad del programa es reforzar de manera excepcional, la disponibilidad en las áreas provinciales de discapacidad o de CABA, de insumos vinculados a la atención de las PCD en el marco de esta pandemia. Ahora bien, el Área Provincial de Discapacidad o de la CABA establecerá el modo para la distribución de dichos elementos en sus territorios, según las necesidades que se detecten. Este subsidio será también no rembolsable, pero con cargo de rendición de cuentas. Podrán solicitar este subsidio las Áreas Provinciales de Discapacidad a través de sus organismos administrativos dependencia según la jerarquía en la jurisdicción. Los fondos que se transfieran a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires, podrán ser destinados a la adquisición de elementos de profilaxis (barbijos, guantes, alcohol en gel, elementos de protección personal, sondas de aspiración, cánulas de traqueotomía, botón gástrico, leche medicamentosa, pañales, alimentos especiales vinculados a deficiencias específicas de personas con discapacidad, que fueren necesarios para enfrentar esta pandemia en territorio provincial o de la CABA. El monto asignado para el financiamiento ha sido considerado en relación a la cantidad de población de cada territorio: 1- con menos de 500.000 habitantes recibirán $ 2.500.000, 2- con población entre 500.000 y 1.500.000 habitantes recibirán $ 3. 500.000, 3- con población mayor a los 1.500.000 habitantes recibirán $ 5.000.000. Recibido el subsidio se dispondrá de 60 días para la presentación de la correspondiente rendición de cuentas. Asimismo se remitirá una nota de la entidad que detalle los bienes adquiridos y los beneficios alcanzados. Juntamente con ello, copia de la factura B o C que justifiquen los gastos por el total del monto transferido, copia de las actas de entrega a los titulares de derechos. El total de esta documentación deberá enviarse por correo electrónico hasta el 10 de julio. Todos estos programas, si bien no solucionaran el fondo de la cuestión, servirán para atemperar las nocivas consecuencias que está dejando esta nefasta pandemia, y en particular a este colectivo altamente vulnerable, tanto en su salud física y mental como en su aspecto económico financiera. Por ello amigos, sigo insistiendo para que "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". ¡Feliz Día a todos los Papás! Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

Discapacidad:

La asistencia económica para hogares y talleres protegidos

Por Silvina Cotignola

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar