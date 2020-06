Nuevo incentivo económico para la capacitación de residentes de todo el país

Mediante una resolución ministerial, se otorgará un incentivo no remunerativo para brindar a los residentes de todo el país las herramientas necesarias para hacer frente al nuevo escenario de aprendizaje impuesto por la pandemia de COVID-19. A través de una videoconferencia con médicos y médicas residentes de todo el país, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció el incremento en los haberes que perciben los profesionales que realizan residencias médicas en los establecimientos sanitarios. La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial mediante la resolución 1054/20. Durante la videoconferencia, el ministro reconoció que "hoy es tal el ritmo innovativo en el conocimiento de todo tipo, pero particularmente en el nuestro, el biológico, que es necesario establecer mecanismos de capacitación permanente que nos permitan tener un recurso humano al momento, con el tipo de conocimiento que tenemos que aplicar a las personas a las cuales les brindamos servicios de salud". Para eso -agregó el funcionario- "aprender de memoria o aprender conceptos rígidos es lo peor que nos puede pasar, porque lo que necesitamos hoy es adaptación y flexibilidad". González García además señaló que este incentivo complementará los ingresos de los residentes, pero sostuvo que "la política no es solamente el ingreso salarial, sino que tiene que ver con mejorar la capacitación, establecer un vínculo distinto entre los residentes y el sistema, sacarlos de esa cosa que lamentablemente en algunos lugares existe que es que sean mano de obra barata y reconocerlos como un integrante que está en formación, pero que llevan una tarea cotidiana muy intensa y en su formación tienen que cultivar también la esperanza de que van a trabajar en un sistema integrado". En tanto el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, de quien depende la Dirección Nacional de Capital Humano y Conocimiento que lleva adelante las políticas de residencias, explicó que "este incentivo de capacitación mejora los ingresos de los residentes y coincide con la incorporación de nuevos ejes temáticos en la capacitación como Derechos Humanos, Discapacidad, Género y Bioética. Esto apunta a dar una formación más integral de los residentes y también a aumentar la formación y la capacitación". La resolución establece incentivos de capacitación no remunerativos por distintos montos que van desde los 5.000 a los 41.000 pesos para los residentes y sus jefes, según especialidad, año de formación y lugar en donde se realiza el programa de capacitación, en el marco del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. El incentivo se otorgará a partir del 1º de agosto de 2020. Junto a González García y Medina, también participó del contacto virtual con residentes de todo el país, la subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización, Judit Díaz Bazán. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/



Nuevo incentivo económico para la capacitación de residentes de todo el país

