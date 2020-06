P U B L I C



"Y entrando en razón", se dijo a sí mismo: ¡Cuántos empleados en casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí estoy muriendo de hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. .... Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y lo abrazó y le besó. (La Biblia,Parábola del hijo pródigo, Lucas 15:17-20,). Qué bueno releer esto y poder aplicarlo, en el "Día del Padre" Ser padre no es cuestión de sangre y ser hijo tampoco. Es más profundo. Cuando el sentimiento en el corazón se entrelaza con el convencimiento intelectual y genera en consecuencia, un vínculo entre el consejo y la obediencia, entre la confianza y la humildad, es ahí mismo donde la relación da a luz un hijo, y también un padre. Esta historia retratada por Jesús nos ilustra.Así que, en este camino, nos proponemos reflexionar sobre la unidad y la reconciliación, en el vínculo de la paz. "Entrando en razón".Este joven había desperdiciado todos sus bienes viviendo desenfrenadamente. Luego, al venir una gran hambreen aquel país empezó a faltarle, tanto que no pudo soportarmás tal sufrimiento. Y en ese estado de miseria su razón le fue devuelta. Un destello de luz atravesó su vista y logró ver la abundancia en la casa de su padre. El poder del Espíritu Santo está aquí. Así como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo siendo María virgen, así también los hijos de Dios(los cristianos), son concebidos por el Espíritu. Un nuevo corazón y una nueva mente leson entregadas. Este proceso no es posible verlo con los ojos naturales, puesto que es nacimiento del Espíritu, y con ojos espirituales ha de verse, (Juan 3:8). "En la casa de mi padre hay abundancia y comida de sobra".Miremos ahora al padre y su casa. El padre conserva su hogar en unidad, justicia, y abundancia. Al hijo le sobreviene un recuerdo santo hacia su padre, y rememora su estadía con él. El hijo vivía libre de preocupaciones y temores, totalmente confiado y en paz. Sin embargo, su deleite no estaba allí. Su sueñoera la independencia y el desenfreno.Estas cosas parecían ser atractivas y causa de placer. El descanso y la actividad en la casa de su padre olían a aburrimiento. ¿Por qué? Porque era hijo-huérfano. El punto de inflexión aquí es que afuera de su hogar lo único que encuentra es miseria. Y su razón es devuelta, la cordura viene a él y adquiere sentido y claridad. Antes era un combo de confusión, engaño y locura. Ahora, le viene la paz y logra meditar con quietud. "Y cuando estaba viniendo", todavía a lo lejos, su padre le ve, y movido a misericordia, corre, lo abraza y lo besa."El padre, lo ve de lejos". El padre lo estaba esperando cada día. Su hijo puede alejarse y perderse, pero su corazón siempre seguirá con él, inquieto y expectante. No guarda rencor ni enojo. No piensa en corrección, sino en amor, en un amor creciente día a día. En ausencia de su hijo, el padre se vuelve experimentado en quebranto, sufriente y se siente rechazado. Pero también es fuerte, misericordioso y espera que su hijo vuelva. Tú,corre hacia Dios Padre y ve a estrechar esos lazos de intimidad con Él. El Padre, espera pacientemente y terecibirá siempre con abrazos llenos de amor, que enjugarán toda lágrima. Y el vínculo,se reedificará en paz, en un mismo Espíritu. Mira todo lo bueno que acompaña a tu padre y deléitate con Él. Padre, manifiesta tu amor incondicional en una relación de confianza y alegría.Un llamado a cultivar y trabajar el vínculo en ambos lados, en el Espíritu de Cristo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Padres e hijos, vínculo estrecho"

Por Josué Monte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar