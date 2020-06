P U B L I C







Las naves que filma Antonio Urzi se dividen y después se vuelven a unir. Este proceso además de intentar llamar la atención deja a fuera a todos quienes se acercan al fenómeno extraterrestre con una mirada soberbia. Las naves cuando se dividen en realidad se reproducen a sí misma. No es lo mismo cortar en gajos una manzana y separarla del resto, que obtener una manzana de otra manzana. Este ejemplo no es infantil y cuestiona los fundamentos de las leyes fundamentales de la física de la conservación de masa y energía, que son la base de la concepción del universo que manejamos. Por lo que al mismo tiempo nos enfrentamos con curiosidad ingenua a un fenómeno que contrasta con aquello que parece imposible. Pero sucede y somos testigos. Tal vez lo más importante no es el contacto sino el acto de humillación a una mentalidad que justifica los crímenes que vivimos en este planeta con naturalidad. Humberto Maturana introdujo en la biología la idea autopoiesis, concepto que aplicaría también a la naturaleza de la vida extraterrestre según estas filmaciones. "Los seres vivos son sistemas de dinámicas cíclicas, cerradas en sí mismas, como redes de autoproducción de los componentes moleculares que las constituyen". La acepción que habría que hacer ahora a esta definición es que, según lo que vemos de estas naves, la unidad mecánica ya no es molecular sino que es la luz en sí misma. En otras palabras, esta definición de vida que aplica en la biológica, pero también a los sistemas sociales y culturales se puede extender ahora en otra dimensión de la vida. Y es el único principio científico aceptado que apenas nos permite introducirnos con nuestra conciencia terrestre dentro de este fenómeno, si asumimos claro, que las naves extraterrestres están vivas. Toda una lista de otros conceptos que consideramos fundamentales y que rigen nuestra vida son relativos cuando estos ovnis aparecen en cualquier lugar del planeta a cualquier hora, ante cualquiera de nosotros. Tal vez el cuerpo académico que consideramos científicos sea nada más que una banda de personas disociadas mentalmente del orden natural y que por lo tanto no les puede interesar, ni tampoco les conviene preguntar por este tema. Pero como es que convivimos en el universo con una forma de vida que no podemos concebir del todo? Muy simple, pensemos en un perro que subimos al auto para llevarlo al veterinario a que le ponga una vacuna. Su relación afectiva con nosotros es suficiente para que ese proceso le pueda salvar la vida. O entremos a un bosque en primavera al atardecer, donde un ciervo que se esconde entre los arbustos nos ve por primera vez y descubre a los humanos. Su ternura e inocencia seria la misma que ven, cada vez que se acercan a nosotros. Solo de este modo es posible concebir que una civilización extraterrestre forme parte de los mecanismos evolutivos de la vida al aceptar que están integradas al orden cósmico. De este modo la savia de un árbol, una hormiga que camina y los resultados colectivos de una sociedad responden a una misma ley. Y así las naves extraterrestres en lugar de estar a la deriva en el cosmos buscando un planeta donde extraer oro y agua, estarían formando parte de un cuerpo de socorro a una civilización que agoniza. El plan de contacto es en definitiva una reacción de la naturaleza para nuestra supervivencia. Y justamente la cura que nos traen es realizar quiénes son. Link al pensamiento de Maturana: https://www.youtube.com/watch?v=V3pH_lxUKcA (Una Belleza Nueva - Humberto Maturana) Link a las naves de Antonio Urzi: https://www.youtube.com/watch?v=7Up-w4L1TMU (24 Maggio 2020 - Astronave di Luce filmata da Antonio Urzi - CiniselloBalsamo) Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

Las naves extraterrestres están vivas!

