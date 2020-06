La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jun/2020 Semblanzas entre hermanos:

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 21 de Junio de 2020 - Año II-Edición Nº 85 FIESTAS PARROQUIALES DE SANTA FLORENTINA En este tan especial contexto histórico, el Padre Fernando Crevatin y referentes de la comunidad de la parroquia Santa Florentina se reunieron recientemente, a través de las redes sociales, para pensar juntos como celebrar las próximas Fiestas Patronales y del Partido de Campana el 6 de julio de 2020. El sábado 27 de junio se iniciaran con la "Novena a Santa Florentina" en principio media hora antes de las misas transmitidas por Facebook, es decir 18:30 hs. También se prevé realizar el "Rosario Luminoso" desde la Catedral Santa Florentina los días 5 y 6 de julio. Todo será posible gracias a la voluntad de una comunidad que desea pedir por las necesidades de todos y agradecer la protección de nuestra querida patrona. Deseamos la activa participación de la mayoría, por eso los invitamos a que embanderen los frentes de sus casa durante la semana del 4 al 9 de julio. Y que además, refuercen su solidaridad con los que sufren y oren con fe para que podamos salir delante de esta situación, privilegiando a los pobres y construyendo la paz y el bien común.





Santa Florentina Patrona de Campana, bendícenos. RECUERDO DE MANUEL BELGRANO Transcribimos parte del mensaje emitido por la Junta Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina "Este año el mes de junio nos recuerda un doble acontecimiento del prócer Manuel Belgrano: el 250º aniversario de su nacimiento, el 3 de junio de 1770; y el bicentenario de su muerte, el 20 de junio de 1820. Fue el creador de nuestra bandera y por eso, en la fecha de su paso inmortal, conmemoramos el día de nuestra enseña patria, izada por primera vez el 27 de febrero de 1812. Es la bandera que nos une y nos emociona, signo y símbolo de identidad, pertenencia y unidad como argentinos y ante el mundo. Manuel Belgrano es uno de nuestros próceres fundadores, que nunca buscó su gloria. La vida y las acciones de un hombre tan importante para nuestra nación, son un faro, en momentos tan difíciles como hoy nos toca vivir, tiempos en los que una pandemia acecha nuestra seguridad presente, nos llena de incertidumbre y a su vez de esperanza en preparar el futuro. "Más allá de las profundas diferencias de época, hay mucho de permanente, de vigente, en la actitud de Belgrano de tratar de mirar siempre más allá, de no quedarse con lo conocido, con lo bueno o malo del presente. Esa actitud "utópica", en el sentido más valioso de la palabra, es sin duda uno de los componentes esenciales de la creatividad, tan necesaria en los tiempos que nos toca vivir" En esta conmemoración bicentenaria damos gracias a Dios, "fuente de toda razón y justicia", por la virtuosa, sacrificada y heroica vida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano; a la vez que elevamos nuestra oración para que nos conceda a los argentinos inteligencia y generosidad en asumir su legado patriótico, el que seguirá iluminando el deseo irrenunciable de todos los que aspiramos a un país nuevo y un mundo mejor.

Banderas de la Patria del color del cielo SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Se celebra en la Iglesia Católica el 19 de julio. Al respecto el Papa Francisco nos manifiesta que "el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, revelación de la misericordia del Padre". Al dirigirse a los médico y paramédicos, que están luchando para superar la presente pandemia, les dice que "la fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como acontecimiento de su amor y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso". Y añade: "cada uno de ustedes lleva a los enfermos un poco de amor del Corazón de Cristo". JORNADA POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES San Juan Pablo II estableció que, coincidiendo con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se celebrara la Jornada por la santificación de los sacerdotes. Pidamos por todos nuestros sacerdotes con la oración que Santa Teresita del Niño Jesús rezaba con gran devoción:. "Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu Sagrado Corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu Sagrado Cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas. Que sean consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén".

