Al "Alma Mater" del Club Atlético Puerto Nuevo

P U B L I C







Hugo del Teso. Foto: Archivo

Justo hoy 13 de junio de 2020, mientras se me caen lágrimas por la emoción, algo muy normal en mí, se me dio por escribir, haciendo honor al día, de alguien que me hacía llorar, pero de la risa. Con su voz y con su manera rápida de hablar, contando las anécdotas de "Tolón", en una cena donde disfrutábamos del asado y las exquisitas bogas a la parrilla hechas por el entonces conserje "Julio" Sentado a mi lado estaba "Don Calixto", que se hacía servir no menos de tres veces de la boga, por la "Chucha" ese sanjuanino cuñado del "Chancho", cuando de pronto entró "Merli" saludando a todos cortésmente, se dirigió con la sorpresa de todos nosotros y dijo: "Calixto te acordás cuando estábamos mirando a los dos boxeadores con atención y estos cruzando sus puños ¡se noquearon!". Con el asentimiento de su cabeza, esa persona que tal vez figure en el libro Guinnes, en la postrimería de su vida, alguien le pidió que volviera otra vez a la política y él respondió: "No, ya no, tendría que tener conmigo al menos a ocho Pocho Sánchez". Volviendo a la persona que es motivo del relato; lo recuerdo como si fuera hoy, golpeando las manos, pues entonces mi casa no tenía timbre: "¡Buenas! Me dijeron que vos dirigís a chicos en el fútbol". Le contesté afirmativamente preguntándole el motivo de su presencia; "Mirá, un señor que dirigía a nuestros chicos en el club, el Ingeniero "B" se los llevó a todos para fundar un nuevo Club Campana Norte que jugaban en AFIN 78". -¡Sí!, le dije. Yo estoy a cargo de los niños de la Escuela N°8, pero el campeonato escolar ya terminó y Ariel del Plata, Defensores Unidos y Central Buenos Aires, los dos últimos de nuestros vecinos de Zárate, a los mejores ya se los habrán llevado con ellos. Si te consigo algunos chicos no van a ser de los mejores y si llego a formar equipo, seguro que nos van a golear. "¡No me importa! Queremos que la Quinta y Sexta división entren en nuestra cancha con los colores de nuestra camiseta" Al cabo de unos días reuní a 36 chicos de los barrios y los lunes, miércoles y viernes, en la vieja cancha municipal, sin que fallara ninguno, ponía a 18 por lado para que jueguen todos. Creo que dos o tres de ellos llegaron a la Primera División del club en la D. Aún recuerdo a este club, en mi lejana niñez, jugando en mi querido Club Atlético San Lorenzo de Campana, Barrio del zanjón. En la Quinta División hice un gol, el mejor de los pocos que convertí en mi vida. Me pasaron la pelota a dos metros de la mitad de la cancha, tiré un violento centro desde mi puesto de wing derecho y la clavé en el ángulo superior derecho del arco que tenía a su espalda el tanque de agua. Lo puede certificar su gran arquero, que como yo es hincha de San Lorenzo de Almagro y se hace llamar "Quique", aunque varios le decimos "Nene". Espero que cuando mis hijos y/o mis nietos me entierren, nos haga algún descuento. De mi casa de toda la vida, vivía exactamente a tres cuadras y media, Desde su querida casa de trabajador metalúrgico como yo, iba todos los días con lluvia, sol, frío o calor a su segunda casa de la calle Sívori. Eso no era impedimento para criar a su parejita de hijos, hoy buenos profesionales médicos. Dicen los que saben, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Deportista, dirigente, buena persona: mi amigo Rubén Carlos Vallejos (25 de mayo de 1927 – 18 de febrero de 1996).

Al "Alma Mater" del Club Atlético Puerto Nuevo



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar