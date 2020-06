Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 21/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 21/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

La consolidación de juveniles, una deuda pendiente de Villa Dálmine desde su regreso al Nacional

El SFCC completó otra jornada solidaria

Fútbol Infantil:

Un destino multicolor

REFERENCIA: Dana Bucemo es una piloto de Chubut que busca hacer su camino en el Superbike Argentino y convertirse en una referencia para las chicas.Las mujeres van ganando su lugar dentro del deporte motor y el motociclismo es una de las disciplinas donde se destacan. Las españolas Laia Sanz y Ana Carrasco son referencias a nivel mundial y en Sudamérica, la malograda Indy Muñoz y la uruguaya Stephanie "Fefi" Devoto actúan como una fuente de inspiración para la llegada de nuevas chicas a la especialidad. CAMPEONATO: La Fórmula E ha decidido finalizar su temporada de manera muy especial realizando seis carreras seguidas en el mismo circuito Las mismas, que se disputarán en nueve días, se realizarán en la ciudad d Berlín, Alemania.La categoría eléctrica hará tres dobletes en el circuito del histórico aeropuerto de Tempelhof..De esta manera se garantiza tener un campeonato de 11 competencias.CALENDARIO Carrera 6: 5 de agosto Carrera 7: 6 de agosto Carrera 8: 8 de agosto Carrera 9: 9 de agosto Carrera 10: 12 de agosto y Carrera 11: 13 de agosto COMENTAR: Luciano Monti, uno de los ingenieros más prestigioso del Súper TC2000, dejó el equipo oficial Chevrolet para desarrollar su propia estructura. En medio de los cambios estructurales y un emprendimiento propio, la cuarentena, producto de la pandemia por el Covid 19, lo tomó por sorpresa entre tantas modificaciones. Tenemos expectativas para que arranque la actividad. A mediados de marzo habíamos dejado todo listo. Estamos muy ansiosos por ir a la pista y mostrar el auto. Estamos en contacto con los ingenieros y pilotos", comentó Monti PROBLEMA: La idea de hacer el proximo Dakar ya esta encaminado por parte de Pablo Copetti ahora el mayor problema que se da por estos días es el no poder salir al interior del país para probar el cuatriciclo y no poder trasladarse por el territorio argentino para tal emprendimiento, donde llegar a semejante carrera sin probar no es lógico como se hablo en el equipo que secunda al piloto cordobes que preside Carlos Debesa. PROTECCIÓN: Renault fabrica una protección para los Médicos contra el Covid-19, un proyecto creado en colaboración con la Universidad de OxfordEl equipo de ingenieros de Renault, junto a la Universidad de Oxford, han diseñado un escudo para hacer más seguro el tratamiento con pacientes infectados por el coronavirus. Este nuevo invento contra el covid-19 recibe el nombre de ´Oxford Box´. ENCONTRAR: Cuando esto arranque tratare de estar ya para correr es lo que mas deseo ,veo que no sera fácil que esto comience, lo que si tengo claro que el zonal puede arrancar antes que lo nacional porque todos somos pilotos que estamos cerca de los circuitos y no debemos cruzar el país de un lado a otro para hacer una carrera,y en cuanto a mi no se de que lado me vas a encontrar si desde adentro o desde afuera lo que intentare es poder ir es mi pasión dijo el campanense Juancho Muñoz MOTORES: Mercedes F1 se queda sin el responsable de los exitoso motores ya que Andy Cowell da un paso al costado y quedará como consultor El de Andy Cowell es un movimiento más parecido al que ha realizado en el pasado Adrian Newey, degastado por un trabajo que exige mucho, más que el de una marcha hacia un rival, motivo por el que el británico permanecerá en Mercedes realizado tareas de consultor dentro de la estructura. Cowell ha sido parte de os motors de Mercedes-AMG durante 16 años, y desde 2014 se desempeñó como director general. CHARLA: El titular de la CDA del ACA, García Remohí, analizó la problemática del automovilismo para reanudar la actividad frente a la cuarentena y sus "divisiones"."El deporte está acompañado por negocios televisivos, de promotores y nosotros tratamos de llevarlo de la mejor forma posible. Hay críticas por la gran cantidad de categorías, pero si cada una de ellas cuentan con 30 autos, ¿para qué íbamos a tener menos?". Así se presentó el ingeniero Carlos García Remohí, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) en la segunda jornada del ciclo de charlas "Motorsport y Covid 19" FABRICA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. En la zona norte de la provincia de Bs As. contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras modelo MOSTRAR: el equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras. RETRO: desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca PROBAR: Luego de una charla con su amigo finalmente ya quedo confirmado de boca del propio piloto Adriano Zarantonello que cuando se reanude la actividad en el automovilismo zonal se subirá al Fiat 600 de su amigo Gonzalo Conti para finalmente probar el mismo y no blanqueo si terminara corriendo alguna carrera como su entorno desea y ademas si se siente cómodo quizás tire por la borda el proyecto del tano de armar un clase tres. TRES: Viene de ganar el año pasado un titulo en la categoría Prokart y ademas obtuvo otro titulo en la propuesta de la categoría R F lo que marco un cierre de año muy bueno para el joven radicado en Campana y este temporada ante la ausencia de los inicios de los certamen por lo que ya es de domino publico decidió participar en los certamenes Online donde puso de manifiesto que lo de este joven es cosa seria,nunca mejor empleado ese dicho que dice no hay dos sin tres y Ignacio Lopez lo cumplió a la perfección. CARRERAS "A pesar de los muchos cambios que ha habido por la pandemia, hemos recibido el apoyo de organizaciones deportivas internacionales y federaciones nacionales para algunos de nuestros eventos. En la segunda mitad del año, dependiendo de la epidemia, podemos celebrar eventos en Shanghai en el momento adecuado", dijo Xu Bin, director del departamento deportivo de la ciudad.De esta manera, el Gran Premio de China, la primera competencia en cancelarse por la pandemia de coronavirus, entró nuevamente en escena para contar con dos carreras en la temporada que comenzará el 5 de julio en Austria. RETOMAR: Tierra del Fuego retomará la actividad motor en Río Grande A través de un comunicado, la Comisión Directiva del Automóvil Club Río Grande, informó que cuenta con la autorización para llevar a cabo actividades en el autódromo de la ciudad de Tierra del Fuego, y que ante ello se realizará una reunión a fin de establecer un cronograma que permita el adecuado y ordenado uso de las instalaciones del predio, y a continuación se informarán las actividades a las autoridades competentes y de contralor correspondientes. GESTANDO: Una nueva participación del argentino Federico Villagra en el Rally Dakar se está gestando. Incluso desde antes de terminar la edición del 2020 en Arabia Saudita, el equipo que maneja Gerard De Rooy está en contacto con el cordobés pensando en el raid que se presentó hace pocos días, nuevamente en el reino saudí. IGLESIA: Fue un templo religioso y hoy es el lugar sagrado de los seguidores de autos, camionetas y motos de marcas de lujo. Está en Pennsylvania, Estados Unidos. Las colecciones de autos y los garages con autos clásicos se multiplican en todo el mundo, pero en Estados Unidos existe cierta devoción por los automóviles añejos y si son de marcas de lujo mucho mejor. No sería posible encontrar en nuestro país algo similar, pero si hay un verdadero lugar de autos que parece celestial se llama The Holy Grail Garage en East Pittsburgh, Pennsylvania, EE. UU. ¿Por qué ? porque por empezar, es literalmente una iglesia, al menos lo fue, y casi se puede sentir la ´santidad´ de los autos guardados en este lugar. PREMIO: El español recibió la distinción en torno a su exitosa carrera deportiva y se convirtió en el cuarto piloto en lograr este reconocimiento. Carlos Sainz fue galardonado por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020 en reconocimiento a su extensa y exitosa trayectoria profesional. El "Matador" prevaleció en una nómina de 17 deportistas de todo el mundo y se convirtió en el cuarto piloto en recibir este reconocimiento. POTENCIA: El motor Ferrari 062/2 será la que debutará en Austria tras superar las pruebas de confiabilidad, con 15 CV adicionales, casi 3 décimas de mejora. Cuenta regresiva para la apertura de la Temporada 2020 de Fórmula 1 que será el primer fin de semana de julio con el Gran Premio de Austria. Pero no será un calendario convencional ya que habrá ocho Grandes Premios en dos meses calendario por lo que el trabajo de desarrollo entre carreras será casi nulo. MERCEDES: El Mercedes 190 de la histórica "Carrera de Campeones" de Nürburgring, corrido por John Watson, es propiedad del piloto argentino José Balbiani que lo exhibe en Barcelona El Mercedes 190 con el cual el británico John Watson condujo en la "Carrera de Campeones" que inauguró la variante Gran Prix del histórico circuito de Nürburgring en el año 1984 ha reaparecido casi tres décadas después. El auto en cuestión es propiedad del piloto argentino José Manuel Balbiani y ahora se encuentra en el concesionario de McLaren Barcelona, que tiene un museo propio del automovilismo en sus instalaciones. EVALUAR: Cuando arranque el campeonato para la categoría turismo 4000 Argentino el piloto representante de Zarate JUAN BAVA va evaluar cuantos autos serán de la partida tras el regreso de la categoría despues haber desarrollado dos competencia lo que definiría si desea continuar si bien el ford esta listo para largar en la fortaleza de Jose C Paaz en lo de los hermano Cagigano. ENTRENAR: Dejando atrás el aislamiento profundo, el francés Sebastien Ogier y el equipo Toyota Gazoo Racing realizaron una prueba en Finlandia cuando aún ni siquiera está definida la continuidad del Campeonato Mundial de Rally FIA WRC. Hace unos días Hyundai Motorsport había testeado su auto en un día que terminó abruptamente por un accidente del piloto Thierry Neuville. CORTOMETRAJE: Le Grand Rendez-Vous, es la secuela del clásico prohibido del cine francés de los ’70, con el mismo director Claude Lelouch y Charles Leclerc, protagonista. Ferrari publicó en su canal de YouTube el cortometraje cinematográfico "Le Grand Rendez-Vous" (La gran cita) que fue grabado hace menos de un mes en las calles del Principado de Mónaco, el mismo día que debía disputarse allí el GP de F1, con Charles Leclerc conduciendo a fondo una Ferrari SF90 Stradale. CONVOCATORIA: Roberto Daniel Inghiotti tenia ganas de decir, Crisis es la palabra que suena en boca de todos los que hacemos automovilismo, de una u otra manera, pilotos, equipos, mecánicos, chapistas, electromecánicos, banderilleros, paramédicos, periodistas. En fin, en boca de todos... Somos un sector olvidado por el Estado Nacional, y sin entrar en la discución de si salud o economía, y en esto no me cabe ninguna duda cuál sería nuestro veredicto, estamos "ignorados" por aquellos que bregan por el bien de nuestro País. Tanto el Presidente, como el Ministro de Salud, ven imposible la vuelta de las competencias en el corto plazo, a pesar de haber presentado los protocolos necesarios, por la "movilidad interjurisdicional". TOMARSE: Bernie Ecclestone se refirió al futuro del piloto alemán de Fórmula 1 que en finaliza su vínculo con Ferrari. ¿Se tomará libre el 2021? Le cae justo a la actual Fórmula 1 que Bernie Ecclestone siga hablando acerca del presente de la categoría y también respecto de sus pilotos. No hay ningún dirigente actual que tenga la importancia del ex jefe de la categoría antes de la llegada de Liberty al poder. Ecclestone ahora cree que Sebastian Vettel, que abandonará Ferrari al terminar esta temporada, debería tomarse un año sabático para intentar regresar en 2022. INTENSO: "Rudito" Bundziak (T.N y Turismo Pista) Carlos Okulovich (T.C y T.N) y Juan Pablo Abente (Turismo Pista) fueron los pilotos que giraron este domingo en Oberá. El autódromo de Oberá tuvo otro día de intensas pruebas, pero esta vez con los kartings. Estuvieron girando los pilotos del Turismo Nacional, Rudito Bundziak y Carlitos Okulovich, el piloto del Turismo en Pista, Juan Pablo Abente y Francesco "Chicho" Grimaldi, quien corre en la Rotax Bue HABILITAN: El Motociclismo de Velocidad en Pista recibió la aprobación de su protocolo de sanidad para la vuelta de los entrenamientos individuales en Misiones. El Gobierno de Misiones, a través de las resoluciones provinciales N° 1508, 217 y 404/20 de los Ministerios de Gobierno, Salud, y Deportes aprobó el ‘Protocolo para el retorno de la Práctica del Motociclismo de Velocidad’ El jefe de equipo del Rosamonte Racing Team Adrián Silveira, a través de la Asociación Civil Jóvenes Motociclistas Misioneros, realizó la presentación que alcanzará a todos los pilotos que corren tanto a nivel nacional como provincial. POSTERGADO: Habrían postergado la operación de Schumacher hasta que pase la pandemia Días atrás, se informaba que Michael Schumacher sería intervenido quirúrgicamente para regenerar el sistema nervioso, como parte de su tratamiento, con células madres. KARTING: Por la pandemia, el Mundial Rotax se aplazó hasta enero de 2021 y no se llevará a cabo en Bahréin, sino que se correrá en Portugal. El coronavirus hizo estragos con distintos eventos a lo largo del planeta y el Mundial Rotax no fue la excepción. La competencia más grande de karting tuvo que ser postergada y cambiada de sede inicialmente, la Rotax Max Challenge Grand Finals de este año estaba programada para el mes de noviembre en Bahréin. Sin embargo, la expansión del COVID-19 hizo que la cita fuera pospuesta para el año que viene. La idea de la organización es correr del 23 al 30 de enero de 2021 y en el kartódromo de Portimao, Portugal. MUJER: La Scudería Ferrari participará en el programa ´Girls on Track Rising Stars´ en el que apoyará el desarrollo de las mejores jóvenes pilotos.Ferrari y la FIA se han unido para fomentar el deporte femenino y permitir a las mujeres tener la oportunidad de llegar al gran circo de la Fórmula 1. La Federación Internacional de Automovilismo ha creado el programa ´Girls on Track Rising Stars´ para ayudar a jóvenes pilotos femeninas en su carrera deportiva.

Rincón Tuerca

