Se lo trasladó en helicóptero a un centro de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires. El intendente Abella gestionó el inmediato traslado del niño. Un menor de 3 años con un traumatismo de cráneo fue trasladado de urgencia por un helicóptero del SAME del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Casa Cuna, luego de intensas gestiones del intendente Sebastián Abella. El menor sufrió un traumatismo craneal que le provocó un hematoma extradural, y luego de ser estabilizado por el equipo médico del hospital San José, se lo evacuó de urgencia en medio de un operativo llevado adelante por un helicóptero del SAME, junto a personal del SAME Campana. Un hematoma extradural se produce cuando se forma un coágulo de sangre debajo de los huesos del cráneo, pero por encima de la duramadre, que es la membrana resistente que cubre el cerebro. El menor fue intervenido quirúrgicamente por el equipo de neurocirugía de la Casa Cuna y a últimas horas de la noche de ayer su estado era reservado, aunque se supo que los médicos habían podido estabilizar su situación post quirúrgica.

El helicóptero descendió en las instalaciones del predio de axion (ex club esso).









Evacúan de urgencia a un menor en un trabajo conjunto entre Municipio y SAME

