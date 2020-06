La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Angel López Renunció a la Presidencia de la Unión Industrial de Campana







El ejecutivo de Tecmaco dejó su cargo para abocarse a su trabajo en la empresa. La noticia se conoce luego que la cámara cuestionara con severidad la última reforma impositiva local. La Unión Industrial de Campana tiene nuevo presidente. Juan Fernández asumió la titularidad del órgano empresario luego de la salida de Ángel López, directivo de la empresa Tecmaco, que se alejó del cargo por motivos profesionales. En diálogo con La Auténtica Defensa, López confirmó que decidió enfocarse "el cien por ciento del tiempo" en Tecmaco, la empresa de alquiler y venta de maquineria pesada en la que trabaja, sumida en una seria situación producto de la crisis económica desatada por la pandemia. "Es una cuestión no pensada originalmente, pero la situación (creada) por la pandemia está siendo más larga y profunda de lo que había pensado y debo prestarle el cien por ciento del tiempo a Tecmaco", comentó López. El ahora expresidente de la UIC destacó su paso al frente de la institución: ponderó que junto a su comisión directiva logró profesionalizar su funcionamiento y aseguró que hay "mucha inercia" para cumplir con los objetivos previstos. "No es como antes que la UIC dependía del protagonismo de su presidente. Nosotros hemos logrado darle a la UIC una institucionalidad y un funcionamiento mucho más profesional. Confío que se van a seguir desarrollando la misma cantidad de actividades", expresó López. El ejecutivo de Tecmaco despejó así las dudas que se había generado sobre los motivos de su alejamiento, luego que la UIC fuese una de las entidades -junto a la CUCEI y la Cámara de Puertos- más críticas con la reforma impositiva impulsada por el gobierno de Sebastián Abella. Al respecto, López confirmó que continúa la discusión en el seno de la UIC y también que hay tratativas en marcha con el Municipio, y negó que su renuncia tenga que ver con la sanción de la polémica iniciativa. "La Fiscal e Impositiva incrementa ciertos impuestos e instrumenta nuevos. En medio de la pandemia no hay que ser perspicaces para darse cuenta que no tiene buena recepción entre los empresario. No creo que sea el momento ni la forma y la reacción del sector es la esperada", manifestó. Y confirmó que entre los asociados de la UIC había "un rechazo generalizado" a la propuesta.





EN ESTA FOTO DE ARCHIVO, ANGEL FERNANDO LÓPEZ (AL CENTRO), JUNTO AL DR. FABIO HERNÁNDEZ (A SU IZQUIERDA) Y JUAN FERNÁNDEZ (A LA DERECHA, HOY A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA UIC).



