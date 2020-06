La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Continúan los trabajos de limpieza integral sobre la calle Yrigoyen







El intendente Abella supervisó las tareas de limpieza, mantenimiento y zanjeo que lleva adelante personal municipal al costado de las vías del ferrocarril, con la finalidad de facilitar el escurrimiento de agua los días de lluvia. La Secretaría de Espacio Público del Municipio sigue adelante con una intensa agenda de trabajo en el espacio verde ubicado entre la calle Yrigoyen y las vías del tren. Para dar continuidad a las tareas que iniciaron la semana pasada, este lunes, personal municipal llevó a cabo tareas de limpieza general, mantenimiento y zanjeo con el objetivo de facilitar el escurrimiento de agua los días de lluvia. Al igual que en otros procedimientos, el intendente Sebastián Abella estuvo en el lugar para supervisar personalmente el avance de las tareas que implicaron la utilización de maquinarias retro-excavadoras para desobstruir los desagües tapados por botellas de plásticos, barro y otros desechos. En este sector de la ciudad, también se procedió a limpiar las bocas de tormenta y las alcantarillas linderas para prevenir anegamientos en los picos más altos de tormentas. Debido a la gran cantidad de residuos y desechos que se retiraron de la vía pública y los pluviales, Abella aprovechó la ocasión para solicitar a los vecinos que no arrojen residuos a la vía pública y que depositen las bolsas de basura en los lugares que corresponden, dado que esto contribuye a que no se tapen los desagües. "Esto es parte de un trabajo preventivo que busca evitar días de lluvia se produzcan desbordes y anegamientos en esta zona, pero es importante que los vecinos también contribuyan con mantener limpia la zona porque no solo encontramos barro sino también botellas, bolsas y plásticos", manifestó el Intendente.

Abella saludo a los trabajadores municipales.





En la zona lindera a las vías del ferrocarril se realizaron importantes trabajos.

TRABAJO ANTERIOR EN LA ZONA La secretaria de Espacio Publico, esta trabajando -en el perimetro de la calle Yrigoyen- realizando zanjeo, limpiando bocas de tormenta y destapando desagues pluviales que cruzan debajo de las vias. pic.twitter.com/MBJrRBnWuS — MunicipalidadCampana (@campanagov) June 19, 2020

Continúan los trabajos de limpieza integral sobre la calle Yrigoyen

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar