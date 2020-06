La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Coronavirus:

El reporte provincial presentaba anoche un total de 121 casos en nuestra ciudad, 64 de los cuales se encontrarían activos. Por su parte, la Municipalidad elevó a 52 el número de paciente de Covid-19 recuperados en el distrito. Después de días en que se dispararon los contagios de coronavirus en nuestra ciudad, en las últimas tres jornadas mermó ese ritmo, dado que fueron confirmados seis nuevos casos durante este período. De ellos, cuatro se dieron en las últimas 48 horas, siempre de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que ayer mostraba a Campana con un total de 121 contagios desde que inició la pandemia. De esa cantidad, 64 se encontrarían activos, bajo seguimiento médico y cumpliendo con los protocolos de aislamiento correspondientes, dado que en las últimas horas se elevó a 52 el número de pacientes de Covid-19 que recibieron el alta. Esta última información se conoció ayer al mediodía, con el Parte Diario que brindó la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana, que confirmó 11 nuevos recuperados (los restantes cinco casos son fallecidos). En cuanto a los detalles estadísticos que brinda el reporte provincial, el 65% de los positivos totales de nuestra ciudad se da en personas de entre 20 y 50 años, siendo la franja de 20-29 años la que más casos ha presentado (31). Además, allí también se muestra que los contagios por circulación comunitaria (43%) ya han superado los producidos por contactos estrechos (40%). ZÁRATE LLEGÓ A 100 La Municipalidad de Zárate informó ayer seis nuevos casos positivos y, de esa manera, la vecina ciudad alcanzó un total de 100 contagios desde que se inició la pandemia. Entre los nuevos infectados en Zárate se destacan los casos de un bebé de un año y de un nene de 9. Los restantes son hombres de 31 y 36 años; y mujeres de 31 y 41 años. Con estas novedades, el panorama en la vecina ciudad muestra actualmente 65 casos activos, bajo seguimiento médico; 33 recuperados y 2 fallecidos desde que inició la pandemia. Finalmente, el Municipio informó también que ayer se sumaron 41 casos sospechosos y que, ahora, son 91 los hisopados pendientes de resultados para determinar o no nuevos contagios. ESCOBAR, PILAR, EXALTACIÓN Del resto de los municipios vecinos a Campana sigue siendo Escobar el que cuenta con mayor número de casos totales: acumula 388. Alcanzó esa cifra después de sumar 17 el domingo y otros 12 ayer. Así, su panorama actual marca que tiene 244 casos activos, 125 recuperados y que se mantiene con 19 fallecidos. Por su parte, Pilar sumó 17 nuevos contagios en las últimas 48 horas (13 fueron confirmados ayer) de acuerdo al reporte provincial, que lo presentaba anoche con 356 casos totales desde que se inició la pandemia. De esta cifra, 244 están activos; 93 son recuperados; y 9, fallecidos. Finalmente, Exaltación de la Cruz no registró nuevos casos en las últimas 48 horas y se mantiene con apenas 5 activos. De esta cifra, solo un paciente es tratado por el sistema sanitario municipal, dado que los otros cuatro infectados no corresponden a vecinos del distrito.





