La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Buscan a un hombre que desapareció de su hogar hace 10 días







El último lunes feriado Edgardo Benítez Mardones salió de su casa en el centro de la ciudad y nunca regresó. Ya fue radicada la denuncia policial. La última vez que vieron a Edgardo Benítez Mardones (63) fue el lunes 15, feriado nacional. Estaba inquieto: bajaba y subía por el edificio de su casa sin motivo aparente, hasta que a eso de las cinco de la tarde bajó de nuevo para nunca regresar. A diez días de su desaparición, su esposa lo busca desesperada. Benítez Mardones es contratista en una multinacional de la zona, aunque no trabaja desde el inicio de la pandemia por ser paciente en la franja de riesgo. Tiene problemas en el corazón y también en los pulmones. Además, está anticoagulado. Este cuadro añade una cuota extra de preocupación, ya que necesita de medicación constante cuyo stock y recetas no se llevó al salir de la casa. El hombre, de nacionalidad chilena y radicado en Campana hace 10 años, tampoco porta celular. Sus familiares en el sur del país fueron contactados, pero no tenían noticias suyas desde el pasado sábado 13. Ese día le giró 8 mil pesos a su hermana de Neuquén. Su esposa en Campana no sabe la razón. Al salir, Benítez Mardones llevaba puestos jeans azules, zapatillas beige, un buzo y camera de abrigo negros, mismo color que el marco de sus lentes. Tiene una leve cojera y le faltan tres falanges de una mano. "Discutimos, agarró la campera, bajó y se fue. Yo pensé que iba a volver, siempre lo hacia", dijo entre lágrimas la mujer en contacto con La Auténtica Defensa. Según su testimonio, Benítez Mardones nunca se ausentó de su casa por más de un par de horas y tenía una conducta ejemplar: no faltaba al trabajo y había entablado una excelente relación con su hijastro, un joven con discapacidad. Por eso su esposa no se explica su desaparición repentina. "Él no tiene amigos en Campana. Me pude contactar con dos o tres compañeros de la fábrica, que estaban sorprendidos por la noticia", comentó la mujer, quien radicó el último sábado la denuncia por la desaparición de su marido en la Comisaria Primera de Campana.





Buscan a un hombre que desapareció de su hogar hace 10 días

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar