SE FUE EL OTOÑO PERO LAS RAMAS Y HOJAS QUEDARON :

JACOB AL 1100

"Jacob al 1100. Hoy vinieron a buscar las ramas grandes y dejaron las más pequeñas. No entendí porque no se llevaron todo. La vecina se cansó y lo junto en bolsas. Quedó un resto. Una vergüenza q no se hayan llevado todo pero solo con ustedes nos podemos quejar ya que llamamos y no nos toman el reclamo", escribe Carolina.

PASO ENTRE JEAN JAURES Y 9 DE JULIO

"Paso entre Jean Jaures y 9 de Julio. Ramas acumuladas por podas desde hace tres semanas... Ni el municipio ni Agrotecnica Fueguina las retiran, ¿podrá venir alguien?" muestra Noemí.

LAVEZZARI ENTRE BARCA Y BARLETA

"Calles Lavezzari entre Barca y Barleta. Más de un mes y siguen las ramas en el mismo lugar y el municipio ni se hace cargo de la recolección de ramas", muestra Matilde.

25 DE MAYO Y COLÓN

"25 de Mayo y Colón, sigue igual la situación. Ya nose a dónde reclamar", escribe Adolfo.