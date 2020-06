La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Covid-19:

Nuevo récord de contagios en Argentina; ayer se confirmaron 2146 casos







Tanto la Provincia como la Ciudad de Buenos Aires superaron los 1.000 positivos diarios. Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó 32 fallecimientos. Después de la merma que parecía mostrar el fin de semana, el país volvió a tener ayer record de contagios, superando nuevamente los 2.000 casos positivos para un solo día, tal como había ocurrido el último viernes. Esta vez, la cifra de nuevos infectados ascendió a 2.146, por lo que el total de positivos desde el inicio de la pandemia quedó al borde de los 45 mil (44.931). Del total de esos casos, 1.050 (2,3%) son importados, 16.924 (37,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 18.537 (41,3%) son casos de circulación comunitaria, mientras el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Ayer, tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires confirmaron más de mil casos: 1.037 y 1.024, respectivamente. De esta manera combinaron 2.061 nuevos contagios, el 96% del total detectado este lunes en el país. Además, ambos territorios quedaron por encima de los 20 mil positivos totales: 20.366 en provincia y 20.031 en CABA. Entre los restantes territorios sigue sobresaliendo lo que ocurre en Chaco, que sumó 20 nuevos casos y totaliza 1.602. En ese listado se ubican después Río Negro (8; 669) y Córdoba (11; 576). En cambio, en nueve provincias no se confirmaron nuevos casos: Catamarca (sigue en cero absoluto), Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 32 nuevos fallecimientos en el marco de esta pandemia. En el reporte matutino confirmó 5 muertes, correspondientes todas a personas mayores de 65 años: cuatro hombres (dos de provincia de Buenos Aires, uno de CABA y otro de Río Negro) y una mujer (de CABA). Luego, en el reporte vespertino se anunciaron otras 27 muertes: 16 hombres (cuatro de 73, 62, 63 y 54, residentes en la provincia de Buenos Aires; nueve de 68, 82, 60, 94, 90, 81, 59, 51 y 62 años, de CABA; dos de 61 y 69 años, de Río Negro; uno de 69 años, de Neuquén); y once mujeres (dos bonaerenses de 68 y 96 años; siete porteñas de 73, 75, 53, 91, 92, 91 y 96 años; una chaqueña de 79 años; y una rionegrina de 86 años). Con estos números de ayer, y dado los que se dieron el domingo, ya son más de mil los fallecimientos en el país desde que comenzó la pandemia y el total ascendió a 1.043 muertes.

LUEGO DE LA MERMA DEL FIN DE SEMANA, ARGENTINA VOLVIÓ A SUPERAR LOS 2 MIL NUEVOS CASOS COMO YA HABÍA OCURRIDO EL VIERNES. AMBA: EL "RETROCESO", MÁS CERCA Ayer se reunieron Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta. El presidente Alberto Fernández acordó ayer con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "endurecer las medidas de aislamiento", de mantenerse en los próximos días la tendencia en el incremento de casos de coronavirus registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo aseguraron a Télam fuentes oficiales, tras la reunión que encabezó el Presidente con el gobernador y el jefe de Gobierno, en el marco de un encuentro de trabajo en la Residencia de Olivos, para analizar el futuro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuya continuidad será anunciada "antes del fin de semana". Los pronósticos oficiales señalan que "todo va a empeorar, mucho y muy rápido" y descuentan que, ante ese escenario, llegarán "medidas más duras" en el área AMBA, que concentra a más del 90% de los casos de Covid-19 del país.

AYER SE DIO UNA NUEVA REUNIÓN ENTRE MANDATARIOS EN OLIVOS.



AVANCES Y RETROCESOS EN EL INTERIOR BONAERENSE Cinco municipios debieron bajar una fase, entre ellos Baradero, que volvió a la 3. En tanto, nueve distritos pasaron a la última etapa del aislamiento. Cinco municipios bonaerenses retrocedieron de fase por registrar contagios de coronavirus, mientras que otros nueve subieron a la última etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en la provincia de Buenos Aires dado que no han contabilizado nuevos infectados en los últimos 21 días. El gobierno bonaerense aprobó ayer el listado de distritos y el cuadro actualizado de actividades comprendidas en el sistema de fases establecidas en la provincia en el marco de la cuarentena dispuesta por el coronavirus. A partir de la resolución 358 de Jefatura de Gabinete, publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito, se dispuso que el municipio de Baradero, que se encontraba en etapa 4, pasa a fase 3; y que Chivilcoy, Pinamar, Azul y Punta Indio bajen de la fase 5 a la 4 porque registraron casos esta semana. En cambio, los distritos que por la disposición avanzan de la etapa 4 a la 5 son: Adolfo González Chaves, Ayacucho, 25 de Mayo, La Costa, Lobería, Navarro, San Antonio de Areco, Tres Arroyos y Villa Gesell.

Covid-19:

Nuevo récord de contagios en Argentina; ayer se confirmaron 2146 casos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar