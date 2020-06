Vecinos pudieron conversar sobre inquietudes que genera la cuarentena

Fue en el marco de un nuevo encuentro de "Charlas en pandemia" impulsado por el Municipio a través de sus redes sociales. El jueves contó con la participación de la psicóloga Floreana Ferrari.

En un nuevo encuentro de "Charlas en pandemia", la psicóloga Floreana Ferrari –quien integra el equipo de Consultoría del Espacio Campana Joven - respondió consultas de los vecinos a través de las redes sociales del Municipio.

Fue un encuentro muy claro y dinámico, donde la profesional contestó en vivo y en directo preguntas que llevaban a través del Instagram @campanagov y Facebook Municipalidad de Campana.

Entre las numerosas consultas que recibió sobre situaciones que genera la cuarentena, Ferrari aseguró que la clave es pensar que esta situación es transitoria y puede servir para reencontrarse con lo que nos hace bien.

"La motivación que tenemos que encontrar todos, más allá de la edad, es pensar que lo que estamos viviendo es algo transitorio. Esto tiene un fin. No es de por vida. Y si bien no tiene nada de bueno porque nos sacó de la rutina, es una buena oportunidad para volver a reencontrarnos con aquello que nos hacen bien: charlar con amigos por teléfono, cocinar, tejer, leer, hacer alguna manualidad. Es muy buen momento para redescubrirse, hacer cosas que por falta de tiempo no lo hacíamos y ahora sí podemos hacerlo", remarcó.

Y aconsejó a la población cuidarse y no aflojar: "Venimos haciendo un sacrificio de mucho tiempo, llevamos más de 90 días de aislamiento, y todos lo sentimos. Pero mi recomendación es no aflojar. Hay que cuidarse más que nunca respetando el aislamiento y tomando todos las precauciones de higiene. Esto nos va a permitir no correr riesgos y sentirnos más seguros y, por ende, con menos miedo, menos ansiedad y menos incertidumbre. La clave es cuidarnos y cuidar a los que nos rodea. Es el mejor acto de amor hacia nuestras familias, nuestros vecinos y nuestra comunidad", concluyó.

PROGRAMA "CON VOS EN CASA"

En este marco, la Lic. Ferrari también invitó a la comunidad a participar del nuevo programa "Con vos en casa", que tiene por objetivo acompañar y contener a los jóvenes durante el aislamiento.

Es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura y cuenta con la participación de profesionales de psicología y salud mental.

Los interesados, pueden contactarse a través de las redes sociales de Campana Joven o comunicarse vía mail a consultoria@campana.gov.ar

"Los invito a acercarse, a difundir este espacio, se pueden conectar por las redes. Está todo el equipo de consultoría para poder responder las necesidades y poder acompañarlos en este momento", concluyó.