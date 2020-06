La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 23 de junio







DÍA OLÍMPICO Establecido en el año 1948 por el Comité Olímpico Internacional (COI), en este día se conmemora la fundación del mismo en el año 1894 en Soborna (París), se promueve la práctica del deporte alrededor del mundo y los valores olímpicos: excelencia, amistad y respeto. El barón Pierre de Coubertin, secretario general de las asociaciones deportivas francesas, fue el principal impulsor del COI puesto que su objetivo era fomentar el deporte y "restaurar" los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en Atenas, Grecia, en el año 1896. En los mismos participaron 241 atletas de 14 países que compitieron en tenis, natación, gimnasia, ciclismo, esgrima, atletismo, lucha, tiro y halterofilia (levantamiento de pesas). Ninguna deportista participó en los mismos por la férrea oposición de la sociedad. No obstante, en los Juegos Olímpicos París 1900, participaron por primera vez en golf, tenis, vela, hípica y croquet. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial provocó la cancelación de los Juegos Olímpicos 1916; más adelante, la Segunda Guerra Mundial canceló los Juegos Olímpicos 1940 y 1944. Actualmente, el brote de Covid-19, ocasionó que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueran pospuestos al año que viene. Ante la incertidumbre y preocupación, el presidente del COI, Thomas Bach envió un mensaje a los deportistas: "la celebración de este Día Olímpico puede parecer muy diferente a la de otros años, pero al mismo tiempo el mensaje del poder del deporte para llevar esperanza y optimismo resuena más fuerte que nunca. Unámonos para emplear este poder del deporte en preparar los pospuestos Juegos de Tokio como un momento de solidaridad y resiliencia de la humanidad". TRAGEDIA DE LA PUERTA 12 Sucedió en una noche fría del año 1968 a la salida del superclásico, por la 17º fecha del Torneo Metropolitano 1968, disputado en "El Monumental." En aquella ocasión el marcador se mantuvo inmóvil lo que frustró a más de un espectador mientras se disponía a partir. Los hinchas de Boca debían salir por la Puerta 12, atravesando una empinada escalera cuya iluminación era escasa, y por la cual algunos no sobrevivieron. A pesar de que nunca se determinó con claridad lo sucedido ese trágico día hay 3 versiones sobre el incidente: la primera apunta que los molinetes no se habían quitado de la salida y que las puertas tijeras no estaban del todo abiertas; la segunda que la puertas estaban cerradas; y la tercera que la policía había formado un cordón en la salida debido a 2 versiones: algunos hinchas habían arrojado proyectiles al campo de juego para generar disturbios o cantado la marcha peronista, algo prohibido por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. De esto último proviene el cantito: "No había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. "Lo cierto es que la presión de la multitud provocó una avalancha que terminó con la vida de 71 personas e hirió a otras 113. SE LANZA EL VIDEOJUEGO "SONIC THE HEDGEHOG" Un día como hoy en el año 1991, se lanzaba el videojuego "Sonic the hedgehog" para la consola Sega Mega Drive. Desarrollado por Sonic Team, el famoso erizo fue creado por Hirokazu Yasuhara y Naoto Oshina para competir con la mascota de Nintendo: Mario Bros. Según los diseñadores de videojuegos, el personaje está inspirado en un piloto de avión de la Segunda Guerra Mundial, apodado "El erizo", que le gustaba pilotear a toda velocidad lo que siempre ponía de puntas a su pelo.



