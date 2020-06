La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Género y metal:

Con Gabriela Sepúlveda en voz, la legendaria banda de heavy y power metal argentina inició su recorrido en una época en la que todavía era una rareza la presencia de mujeres en ese género musical. Con la participación especial de artistas nacionales e internacionales, la agrupación realizó un repaso de su prolifera carrera a través de un medley. En el corriente 2020, el heavy metal en Argentina cumple su 40º aniversario, si tomamos como referencia el famoso recital "Adiós Pappo´s Blues, bienvenido Riff", desarrollado en noviembre de 1980, donde el Carpo dejaría atrás la banda con la que grabó siete discos durante la década del ´70 y presentaría su nueva agrupación influenciada por la "Nueva Ola del Heavy Metal Británico". En ese marco, el heavy metal era considerado un espacio exclusivamente de hombres, en el que se reproducían estereotipos de género y la mujer no tenía lugar. Cuarenta años más tarde, la mujer progresivamente se fue ganando un especio en el mundo del metal; lo cual no fue sencillo, sino que lo hizo a fuerza de lucha, rompiendo con esos estereotipos de género que todavía permanecen arraigados en algunos sectores de la escena. Lo cierto, es que durante los primeros tiempos la mujer debió remarla muy desde atrás en relación a los hombres. Tal es así, que durante la primera década de existencia del heavy metal argentino, la presencia de esta fue prácticamente inexistente. Algunas honrosas excepciones durante la década del ´80 fueron Patricia Sosa y Leonor Marchessi, vocalistas de La Torre y Púrpura, respectivamente; en tanto que la primera mujer instrumentista fue Mabel Díaz, bajista de Thor. Corría el año 1990 y una banda de power metal saltaba a la escena. Se trataba de Boanerges, agrupación que tiene la peculiaridad de extraer el nombre de la Biblia, cuyo significado es: "Los Hijos del Trueno", apodo con el que Jesús llamó a Jacobo y a Juan, dos de sus discípulos, y con el que la banda se identificaría por la potencia de su música. Boanerges siempre se caracterizó por un fuerte compromiso con la realidad social, reflejado en las letras de sus canciones. Pero el nombre de la banda no iba a ser su única particularidad, sino que lo más distintivo erala presencia de una vocalista mujer, llamada Gabriela Sepúlveda. Completaban Boanerges: Marcelo Rodríguez en bajo, Guillermo Rodríguez y Hernán Fortuna en guitarras y Alberto Sabbatini en batería. Con esa formación llegarían al primer disco, denominado "Señales antes del fin" en el año 1998. Luego vendrían los sucesivos cambios de formación y las restantes producciones: el EP "Más allá del umbral" (2002), "Hora novena" (2009) y "Secreto original" (2016). De aquella formación original, además de la vocalista, permanece el bajista Marcelo Rodríguez; a los que se sumaron: Damián Guzmán y Jonatán Ayala en guitarras y Esteban Castellano en batería. A 30 años de haber iniciado su recorrido, Boanerges tuvo su merecido festejo, el cual debieron celebrar desde casa. En virtud de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, al igual que muchos otros artistas, la banda adoptó las redes sociales como una vía a través de la cual mantener el vínculo con sus seguidores. De ese modo, Boanerges realizó un medley, que fue transmitido a través del canal oficial de la banda. El mismo, contó con la participación de destacados artistas del género como: Norberto Rodríguez (vocalista de Walter Giardino Temple), Iván Sencion (vocalista de Watchmeny Jerikó), Christian Bertoncelli (vocalista de Renacer e Imperio), Karol Giraldo (vocalista de la banda ecuatoriana DAM), Hernán Parafioriti (vocalista de Lázaro), Walter Estebez (guitarrista de Verock), Hernán Fortuna (guitarrista de Templo) y Cj Grimmark (guitarrista de la banda sueca Narnia). El medley se puede apreciar desde el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=6T8dB6qRkoI Sin lugar a dudas, Boanerges fue punta de lanza en lo que respecta a la presencia de la mujer en el ámbito del heavy metal argentino, habilitando a que muchas otras bandas del género hoy cuenten con mujeres entre sus filas. Nos unimos a los festejos de los primeros 30 años de vida de la banda y anhelamos tenerlos prontamente en la ciudad de Campana.

Boanerges cumplió 30 años y lo celebró desde casa.



Por Matías Martínez Reina

