La Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, desmintió que se realicen gestiones ante la Gobernación para restringir el comercio y volver a Fase 1. "Están haciendo circular ese rumor para confundir a la gente. El Intendente tiene la responsabilidad de asistir a los comerciantes en la organización de protocolos sanitarios y solicitar la autorización de las tareas, preservando la salud tanto de vendedores como de clientes". La Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, desmintió que desde nuestra Ciudad se esté gestionando el arribo de inspectores provinciales para avanzar sobre la actividad comercial local, con la intensión de volver a Fase 1 de la cuarentena. "Es una mentira total. Están haciendo circular ese rumor para confundir a la gente. El Intendente tiene la responsabilidad de asistir a los comerciantes en la organización de protocolos sanitarios y solicitar la autorización de las tareas, preservando la salud tanto de vendedores como de clientes. Nosotros estamos de acuerdo con que la actividad comercial debe funcionar organizadamente, y no bajo la informalidad que muchas veces les proponen desde el Municipio, con clara intencionalidad política" señaló la edil. El rumor fue circulando durante la mañana de ayer, en medio de un incremento en la circulación de personas por la principal avenida comercial de la Ciudad. "No hablé con el Intendente sobre este tema, porque él no quiere hablar con nadie. Mantiene una actitud belicosa, en momentos donde la ciudadanía nos pide trabajar unidos. Lamentablemente tampoco dialoga con la Provincia, ni siquiera con la Jefatura de Gabinete Nacional, y esto, claramente, lo obliga a mantener un doble discurso. Ayer sacó a sus inspectores a controlar la Rocca, y los mismos le decían a los comerciantes que desde el Frente de Todos estábamos gestionando ante la Provincia para volver a Fase 1. Y eso no es cierto. Además, el Municipio es quien controla la actividad comercial, no la Provincia" sostuvo Calle. Por último, la referente local del Frente de Todos aseguró que "en Campana no existe planificación alguna. El Intendente sostiene una actitud bipolar respecto a la crisis. Un día hay menos casos de COVID-19 y dice que hay que flexibilizar la cuarentena; al día siguiente, se disparan los casos y le echa la culpa a los vecinos por no quedarse en sus casas. Pide reactivar el comercio, pero dice que la Provincia no lo deja. Y después, por lo bajo, permite funcionar algunos comercios con trato diferenciado. Aquí debiera primar la lógica de preservar la salud por sobre todas las cosas, y para ello, el Municipio debe acompañar a los comerciantes en la organización de protocolos que les permitan funcionar cuidando a todos por igual, y no sólo a sus amigos" finalizó.

Inspectores municipales recorrieron varios comercios de la avenida Rocca (foto ilustrativa).



