La AFA distribuyó un protocolo sanitario entre los equipos de Primera División

"El objetivo es el de poner en conocimiento elementos de planificación esenciales para los organizadores de entrenamientos en el contexto de la pandemia", explica el documento. Sin embargo, todavía no hay fecha potencial de regreso. Y para las categorías de ascenso podría dilatarse todavía más. La vuelta del fútbol argentino, al menos en lo que es la Primera División, dio un paso importante: la Asociación del Fútbol Argentino, bajo firma de Claudio Tapia, le envió el pasado viernes a los clubes de la Liga Profesional un protocolo sanitario COVID-19 para "la reanudación de actividades deportivas relacionadas con el fútbol". Esta iniciativa primero debe ser presentada y homologada por el Ministerio de Salud de la Nación. "Es importante entender que solo se podrá jugar al fútbol cuando los beneficios para la salud, la sociedad y la economía superen los riesgos de la enfermedad", remarca la AFA. Las "directrices han surgido luego de numerosas conversaciones celebradas entre dirigentes, cuerpos médicos y diferentes representantes de la familia del fútbol argentino", explica el documento. "El objetivo es el de poner en conocimiento elementos de planificación esenciales para los organizadores de entrenamientos futbolísticos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Debería leerse teniendo en cuenta al mismo tiempo las normas médicas de organización y la normativa nacional de salud pública", agrega. El foco principal de la propuesta es que "no haya más de seis jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha", tal como ocurrió en otros países en Europa en la primera instancia de regreso a las prácticas, siempre en grupos reducidos. A esto se suman estrictas medidas de higiene. Algunas de ellas son "lavarse bien las manos; usar desinfectante de manos; evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz; desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen (...)". El documento también incluye un detalle de cómo serán las realizaciones de los tests y el costo económico (cada club debería desembolsar unos 750 mil pesos mensuales), entre otras cosas. Una pregunta que surge es cómo harán los clubes del Ascenso para disponer del dinero necesario. Por lo pronto, Conmebol le dio a la AFA 600 mil dólares para repartir. SIN FECHA DE REGRESO Confirmada la noticia del envío del protocolo sanitario a los clubes de Primera División, el médico de AFA, Donato Villani, brindó detalles de la confección del documento, pero dejó en claro que el regreso a los entrenamientos y la competencia todavía está lejos: "Para volver a jugar el jugador necesita entre seis y ocho semanas una vez que haya vuelto a entrenar. En este momento no hay una fecha posible de reinicio, ni desde lo infectológico ni desde lo político. Lo que sí estamos trabajando es para que el día que esté esa fecha no dejemos nada al azar y que esté todo perfectamente aclarado", señaló. En cuanto al resto de las categorías de AFA, Villani aclaró: "Podemos hacer un protocolo hermoso, pero después puede ser inviable, (porque) hay muchos jugadores de otras categorías que no tienen auto, tienen que tomar el transporte público; y esto es sólo un punto. Hay clubes que no tienen canchas de entrenamiento, hay clubes con vestuarios deficitarios, y todo esto hace que haya que reverlo permanentemente. Lo que se presentó fue un resumen solamente para los equipos de la Primera División".

EN UNA PRIMERA ETAPA SOLO SE PERMITIRÁN SEIS JUGADORES EN CANCHA POR SESIÓN DE ENTRENAMIENTO. Cómo y cuántos serían los testeos a los jugadores El documento sanitario que repartió la AFA entre los clubes de la Liga Profesional incluye pautas estrictas en distintos aspectos. Por ejemplo, propone "realizar el test de COVID- 19 a todos los futbolistas que regresen al fútbol profesional para proteger y reforzar la confianza y salud mental dentro del equipo y en torno a él". Luego detalla cómo será la progresión de esos análisis: - El primer test se realizará 72 horas antes de reanudar la actividad futbolística para evitar los falsos negativos (personas asintomáticas portadoras del virus). - El segundo test se realizará antes de la primera sesión de entrenamiento, y luego semanalmente. - Después se harán pruebas a los participantes del fútbol, ya sea en casa o en los lugares indicados en los clubes por los médicos, siguiendo las pautas de higiene y las medidas de protección recomendadas. Existe la opción de realizar pruebas sin bajar del propio vehículo. - Aquellos participantes en el fútbol que den positivo en la prueba no podrán realizar ninguna actividad futbolística y deberán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país. - Solo quienes den negativo en el test podrán participar en las actividades futbolísticas. Además, el protocolo sanitario elaborado por la AFA también establece medidas para las instalaciones de entrenamiento a utilizar y también para los traslados que realicen los jugadores.

