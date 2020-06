La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/jun/2020 Breves: Deportivas

DYBALA Y PEZZELLA Dos jugadores argentinos que habían dado positivo de coronavirus en Italia convirtieron ayer en el inicio de la 27ª fecha de la Serie A: el atacante Paulo Dybala marcó en el triunfo 2-0 del líder Juventus sobre Bologna como visitante, mientras que el defensor Germán Pezzella anotó el tanto de Fiorentina en el empate 1-1 con Brescia como local. En el otro partido de la jornada, Milan goleó 4-1 a Lecce. La acción continúa hoy con: SPAL 2013 vs Cagliari, Hellas Verona vs Napoli, Genoa vs Parma y Torino vs Udienese. SIGUE ESPAÑA La Liga no tiene días de descanso: ayer comenzó la 31ª fecha con los empates entre Villarreal vs Sevilla (2-2) y Leganes vs Granada (0-0). Hoy continuará la programación con tres partidos: Valladolid vs Getafe, Levante vs Atlético Madrid y Barcelona vs Athletic Bilbao (17.00, por ESPN). El equipo de Lionel Messi comparte la cima de las posiciones con Real Madrid, que el domingo venció 2-1 a Real Sociedad en el cierre de la 30ª jornada. GOLEÓ EL CITY En el cierre de la 30ª fecha de la Premier League de Inglaterra, Manchester City goleó ayer 5-0 al Burnley y se afirmó en el segundo puesto del campeonato que lidera cómodamente Liverpool (el domingo empató 0-0 con Everton). Sergio Agüero fue titular en el conjunto que dirige Pep Guardiola, pero debió ser reemplazado en el inicio del ST por molestias en su rodilla. La jornada 31 del certamen comienza hoy con Leicester vs Brighton y Tottenham vs West Ham. BORUSSIA SUBCAMPEÓN Con un doblete de Haaland, Borussia Dortmund venció 2-0 como visitante a Leipzig y se consagró subcampeón de la Bundesliga. El campeonato alemán, que coronó por octava vez consecutiva al Bayern Munich, concluirá el próximo sábado con la 34ª y última fecha. BRILLÓ CAMPAZZO El base Facundo Campazzo fue la gran figura del triunfo que Real Madrid obtuvo ayer por 95-90 sobre Valencia en la Fase Final de la Liga ACB de España. El cordobés anotó 29 puntos y brindó 11 asistencia, estableciendo la mayor valoración (42) para un jugador "blanco" en los últimos 25 años. También se destacó el alero Gabriel Deck, quien anotó 14 puntos y fue clave en defensa (en cambio, no ingresó Nicolás Laprovittola). Finalmente, el escolta Nicolás Brussino aportó 19 puntos para el Zaragoza, que perdió ante el Morabanc Andorra y quedó sin chances de avanzar a semifinales. ADRIÁ TOUR: UN ESCÁNDALO El Adriá Tour, una serie de exhibiciones tenísticas y actividades benéficas organizadas por Novak Djokovic y su Fundación, terminó siendo suspendido ayer después que se confirmaran seis casos de coronavirus, entre los que se destacan los del búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric y el serbio Victor Troicki, participantes de esta gira. Los contagios se habrían dado en esta serie de eventos que no respetó las medidas sanitarias recomendadas en el marco de la pandemia (miles acompañaron los partidos en los estadios); una situación que ha generado numerosas críticas contra el propio "Nole" Djokovic. En tanto, el alemán Alexander Zverev informó que dio negativo y pidió disculpas "a quienes potencialmente he puesto en riesgo por haber jugado este tour".



