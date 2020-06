Darío Cingolani fue designado otra vez al frente del Ministerio de Trabajo

El abogado asumió en las últimas horas en reemplazo de Jorge Salvatierra. "Voy a acompañar a los trabajadores, al sector gremial y empresarial para salir adelante de esta crisis", le dijo a La Auténtica Defensa.

La delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense vuelve a tener en su máximo cargo a un viejo conocido: el abogado Darío Cincolani regresa a la entidad después de cuatro años desempeñándose como su asesor letrado.

Cincolani, que ya había ocupado el cargo por casi dos décadas años entre 1998 y 2016, reemplazó en las últimas horas a Jorge Salvatierra.

En diálogo con La Auténtica Defensa, el flamante delegado regional manifestó que "se trata de una actividad que desarrollé durante 20 años, que me gusta y para la cual me preparé. Me preguntaron si me interesaba volver, y eso me llena de orgullo porque quiere decir que trabajé bien".

"Tengo que entrar en una situación donde la emergencia sanitaria afecta a trabajadores y al sector empresario, una situación difícil, pero esperamos que se pueda resolver rápido", manifestó Cingolani.

Consultado sobre si prevé una aumento de la conflictividad laboral en los meses posteriores a la cuarentena, señaló: "Voy a tratar de acompañar a los trabajadores, al sector sindical y al sector empresario para tratar de encontrarle soluciones a todo conflicto".

La delegación regional del Ministerio de Trabajo compone de alrededor de 10 personas que se encuentran trabajando. en modalidad home office debido a la pandemia.