Edición del miércoles, 24/jun/2020 En venganza de un asesinato destruyen una casa







La vivienda está en el barrio San Felipe. Sólo algunas paredes quedan en pie, y la familia que allí moraba no pudo volver. En nuestra edición del pasado 11 de junio dimos cuenta de un hecho policial en el que Tomás Maidana (de 17 años) recibió una serie de puñaladas, una de las cuales ingresó en su pecho, ocasionándole la muerte. Todo sucedió en la madrugada del miércoles 10, en el barrio San Felipe. La principal imputada y detenida es una mujer de 22 años, Gilda Flores. Según relatos policiales, hubo una gresca en la que participaron la pareja de la imputada y la víctima, en el pasillo de acceso a una vivienda donde finalmente Maidana habría perdido la vida a manos de la joven mujer. El hecho trascendió rápidamente en el barrio, y se necesitó la presencia de unos 7 móviles policiales para contener una verdadera pueblada en la que vecinos del lugar comenzaron a atacar el domicilio mencionado, que además sería la morada de los padres de la pareja de Flores. Los relatos incluyen un intento de linchamiento de la pareja mencionada, e incluso que manos anónimas incendiaron un Chevrolet Corsa, propiedad de la acusada. La misma policía fue agredida a piedrazos, dejando como saldo las lunetas de dos móviles destrozadas y a una oficial del Comando Patrulla con una herida en su cabeza. Todo lo señalado fue descripto en nuestra crónica de la edición del 11 de junio. Esta semana tomamos conocimiento de que los incidentes no terminaron esa madrugada, sino que continuaron durante varios días y culminaron con la virtual demolición del domicilio mencionado. Un integrante de nuestra redacción estuvo en el lugar, y tomó imágenes de cómo los vecinos literalmente destruyeron la vivienda, arrancando puertas y ventanas, además de saquearla. Aparentemente, todo sucedió mientras no había nadie en la casa, por lo cual los padres de la pareja de la acusada, de apellido González, jamás pudieron volver a su hogar.

Así quedó el domicilio donde moraban los González, en el barrio San Felipe, días después del asesinato.





Según el testimonio de un vecino, en este pasillo habría perdido la vida el joven Tomás Maidana.



