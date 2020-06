Rubén Romano busca reflotar el registro del cáncer en Campana

El médico y concejal del PJ-Frente de Todos presentó un Proyecto de Ordenanza que fue acompañado por todo el cuerpo deliberativo. Un registro similar se había iniciado en el año 2000 y se discontinuó en 2005.

Durante la última sesión del pasado jueves 18, entre los 13 Despachos de Comisión tratados, el Dr. Rubén Romano fue el miembro informante de un Proyecto de Ordenanza cuyo objetivo es reflotar el Registro Oncológico Municipal, que fuera iniciado en el año 2000 y discontinuado en 2005.

Consultado al respecto por La Auténtica Defensa, el concejal del bloque PJ – Frente de Todos, comentó: "Durante 5 años, y siguiendo el ejemplo de algunas ciudades argentinas, se empezó a registrar en la Municipalidad las causas de muerte por cáncer en Campana. Desconozco las causas, pero después se suspendió, y quedó trunco. Es un trabajo a largo plazo, porque de ahí se sacan conclusiones. Para tomar cualquier tipo de medida, se necesitan estadísticas. Si uno no se maneja con datos, está opinando o hablando desde una percepción, lo cual no es válido. Por ejemplo, hoy nadie puede decir que en Campana hay más cáncer de testículo que en Zárate. Aunque me parezca y aunque efectivamente sea así, si no tengo la estadística que me respalde esa afirmación no tendrá ningún sustento".

Entre sus comentarios, y destacando la calidad de los datos compilados en aquella oportunidad, Romano recordó que aquel trabajo "fue presentado en diferentes foros internacionales y fue destacado por la calidad y rigurosidad del trabajo. Es decir, estaba todo dado para continuarlo. Así, por ejemplo, podremos llegar a conclusiones más certeras. Tal vez, sigamos dentro de la media mundial en cuanto al cáncer, pero eventualmente podríamos detectar en algún momento una tendencia específica en algún tipo de cáncer en particular y desde ahí, trabajar en ver si detectamos algún causa o patrón a investigar, detectar y si está en nuestras manos, mitigar".

Durante la sesión del jueves, y luego de la intervención de Romano, el también médico y concejal Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio) pidió la palabra para adelantar el voto positivo de su bancada: "Vamos a acompañar este proyecto porque es algo interesante e importante para la ciudad. El registro se creó en el año 2000 en el seno del Círculo Médico de Campana a través de los doctores Bruno Bosoni, Miguel Grieco, Gabriela Copes y Roberto Cianis. En ese momento, existía la creencia que en Campana había más cáncer de intestino que en otros lugares, todo por el hecho que estamos rodeados de fábricas, y se demostró que no era así. Lo que sí recomendaría es que el comité de seguimiento no incluya a profesionales que tenga alguna relación con empresas radicadas en Campana (…) Ojalá sigan presentando ideas como ésta, que me parece muy buena", concluyó.