La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020 Apareció el hombre que se había ausentado de su casa







No se sabía nada de Edgardo Benítez Mardones desde hacía 10 días. Estaba alojado en una pensión del centro. Dijo haberse ido porque no quería seguir discutiendo con su mujer. La incertidumbre por el paradero de Edgardo Benítez Mardones tuvo un rápido final: este martes fue encontrado en una pensión del centro de la ciudad, adonde se había recluido luego de una pelea con su esposa. Benítez Mardones, de 63 años y nacionalidad chilena, se hallaba desde el lunes 15, día de su desaparición, en una pensión ubicada en avenida Rocca y Luis Costa. Es decir, a tan solo diez cuadras de su domicilio en Mitre y Berutti. Su pareja había radicado la denuncia el sábado y el lunes contactó a La Auténtica Defensa para extender la búsqueda a través de los medios de comunicación. En ese sentido, algunos usuarios de las redes sociales aseguraron haberlo visto por la ciudad y también por Zárate. Finalmente, fue encontrado por la Policía Bonaerense. El día que se fue de su casa, Benítez Mardones presentaba una conducta errática y como su mujer le pidió que se calmara, agarró la campera y salió para no volver. Según la esposa, no tenía antecedentes de ese tipo y mostraba una conducta ejemplar tanto en su hogar como en el trabajo.

#Adelanto apareció en buenas condiciones Edgardo Benítez Mardones (63) quien había salido de su casa hace diez días y no había noticias hasta hoy. pic.twitter.com/ZW4DxFVlos — Magui Felizia (@mawifelizia) June 23, 2020

Apareció el hombre que se había ausentado de su casa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar