La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020

24 de Junio de 2020







ECONOMÍA EN CAÍDA El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 5,4% en el primer trimestre del año con relación al mismo período del 2019, informó el INDEC. Con relación al trimestre octubre-diciembre de 2019, retrocedió 4,8%, según las cifras oficiales. Los datos del primer trimestre reflejan que, si bien aún la pandemia de coronavirus no impactaba a pleno en el nivel de actividad -la cuarentena se aplicó el 20 de marzo último, la economía argentina ya arrastraba fuertes problemas. DESEMPLEO EN ALZA La tasa de desocupación registró una leve suba en el primer trimestre del año, cuando fue del 10,4%, con relación al mismo período del 2019, informó el INDEC. El impacto de la pandemia sobre el empleo aún no se habría reflejado en esta estadística, ya que la cuarentena fue impuesta sobre el final del período, el 20 de marzo último. En el mismo período del 2019 la tasa de desempleo había arrojado 10,1%. En cambio, ese indicador clave sí creció con relación al último trimestre del año anterior, cuando había arrojado 8,9%. SE MANTIENE EMERGENTE El Morgan Stanley Capital International (MSCI) mantuvo la condición de mercado emergente para la Argentina, pero advirtió que si continúan las dificultades de acceso al mercado podría revisar la clasificación a mercado fronterizo. La calificadora reconoció que "la volatilidad aumentó dramáticamente debido a la pandemia de COVID-19", pero señaló los casos de Argentina y Turquía por haber sufrido en los últimos 12 meses "un deterioro sustancial en la accesibilidad del mercado que podría conducir a su exclusión del índice MSCI". Si bien no hace una mención específica a cuáles son los factores que configuraron ese "deterioro sustancial", las restricciones en el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) primero hasta US$ 10.000 mensuales por personal y luego hasta US$ 200, surgen como los elementos más destacados. DATOS DE LA DEUDA La tercera parte de la deuda de la cerealera Vicentin con el Banco de la Nación Argentina (BNA) se originó en una seguidilla de 26 préstamos otorgados entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre y antes de la asunción del presidente Alberto Fernández. La información surge del informe contable presentado ante el Juzgado de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la compañía. De acuerdo con el informe suscripto por el contador Mario Aníbal Sandrigo, en ese breve período de solo 12 días hábiles (el lunes 18 de noviembre fue feriado nacional) el BNA concedió a Vicentin 26 préstamos (es decir, más de dos por día) por un total de US$ 97 millones, presentados en el informe con su equivalente de $6.020.603.036,53, al tipo de cambio oficial. YPF SE REFORMA En el marco del anuncio de la nueva estructura para el Upstream de la compañía, autoridades de YPF mantuvieron una reunión con autoridades provinciales y municipales de Chubut y Santa Cruz, con el foco puesto en incrementar la producción de petróleo y gas en esas provincias. De esta manera, la gerencia de Chubut continuará funcionando en el edificio emblemático de Comodoro Rivadavia, la gerencia de Santa Cruz en las oficinas de Las Heras y en Río Grande la de Tierra del Fuego. "Estas sedes serán las responsables de gestionar los activos con una estrategia que garantice la sustentabilidad de cada uno de los proyectos", se indica en un documento de la Compañía. Además, por encima de estas unidades, se crea la Gerencia Regional Sur que "buscará darle sostén y mayor robustez a cada uno de los negocios en sus provincias", agrega.



Breves: Noticias de Actualidad

24 de Junio de 2020

