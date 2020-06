La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020 Gines, entre lo "deseable" y los "sacrificios"







El Ministro de Salud de la Nación se refirió al posible retroceso a la Fase 1 del aislamiento en el AMBA. El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que "es deseable" volver a la Fase 1 del aislamiento social y obligatorio por el crecimiento en la cantidad de contagios por coronavirus, aunque advirtió que "hay que ver hasta dónde pedimos sacrificios a la gente, porque también necesitamos que haya cumplimiento". En diálogo con el canal América, el funcionario confirmó que el jueves se reunirá nuevamente con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, luego de que acordaran "endurecer las medidas de aislamiento", de mantenerse en los próximos días la tendencia en el incremento de casos. "Las autoridades se juntarán nuevamente el jueves y, salvo que haya una estampida brutal, no creo que se tomen decisiones antes", indicó González García. En ese marco sostuvo: "Yo tengo un diálogo muy franco con ellos y lo hacemos muy seguido, con una sola política que es la sanitaria y la construimos desde el consenso". Luego planteó que "la Ciudad cree que a lo mejor le pasó el momento de mayor pico y ahora lo tiene un poquito más controlado, y no sería tan necesario". Por otra parte, el ministro manifestó que "hay 11.500" camas de terapia intensiva y que actualmente, en todo el país, se registra "un 50% de camas ocupadas". En la región metropolitana, esa cifra asciende al 65%, aunque "hay establecimientos que están en 80% y otros en 40%", detalló. "El problema es la evolución; no hay un tema crítico de camas excedentes pero el ritmo evolutivo podría hacer que, en un tiempo no demasiado largo, podamos tener un problema", advirtió. Para el ministro, "todavía podemos tener un repunte porque evidentemente la velocidad de diseminación del virus, teniendo circulación comunitaria, genera una casuística muy fuerte, como lo estamos viendo". Finalmente, sobre la posibilidad de volver a Fase 1 del aislamiento en AMBA, González García sostuvo que "es deseable" y afirmó: "Evidentemente tenemos que tomar alguna medida, ya mejoramos los primeros números y estamos muy por debajo de lo que era la posibilidad, pero estamos creciendo y tenemos que buscar cómo pararlo". De todos modos, sostuvo que hay "tener mucho equilibrio con la situación de la gente" luego de más de tres meses de cuarentena. "Hay que ver hasta dónde le pedimos sacrificios, porque no es fácil y también es cierto que necesitamos que haya cumplimiento, porque lo que está pasando en esos últimos días es que hemos aflojado, por eso pasó lo que pasó".

GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA JUNTO AL GOBERNADOR KICILLOF.



