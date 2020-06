La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020 5 consejos para mantener el bienestar mental en la cuarentena







Hoy más que nunca, es importante que tomes medidas para lograr estabilidad y equilibrio en tu vida. Acá te compartimos algunas sugerencias para calmar los miedos y las ansiedades, sentirte bien con vos mismo y para mantenerte positivo y motivado. Tomate un descanso de las noticias Si bien es importante estar informado y al día sobre la situación en el país y el mundo, tener la televisión prendida las 24 horas con el noticiero no es recomendable. Se ha comprobado que ver más de una o dos veces al día las noticias aumenta la ansiedad y el estrés. Tratá de informarte lo justo y necesario, para poder cuidarte a vos y a tus seres queridos sin sacrificar tu bienestar mental. Mantenete social Ya sea que prefieras la clásica conversación por teléfono, las videollamadas o las redes sociales, encontrar formas de conectarse con otros es muy importante, hoy más que nunca. Compartir experiencias y tener interacción social, incluso desde lejos, es una excelente manera de mejorar tu estado de ánimo y reducir el estrés. Mantenete activo En momentos de aislamiento, se ha demostrado que las personas tendemos a tener problemas con el sueño y la memoria, lo que contribuye a una sensación de inquietud, ansiedad y estrés. Hacer ejercicio regularmente es una de las mejores formas de combatir estos problemas. Ya sea una rutina de fuerza de cuerpo completo, una clase de yoga en línea, correr o simplemente caminar alrededor de la cuadra (si en donde vivís está permitido), mover tu cuerpo te va a ayudar tanto en tu salud mental como en la física. Comé bien Los alimentos saludables son una excelente manera de apoyar una actitud y un estado de ánimo positivos. En situaciones estresantes, es tentador recurrir a comidas reconfortantes, pero que pueden no ser tan nutritivas, para calmar la ansiedad y el aburrimiento. Y si bien éstas tienen un momento y un lugar, es importante que seas moderado y que gran parte de tu alimentación sea saludable para nutrir tu cuerpo y tu mente. Ayudá a otros Ofrecer tu tiempo al servicio de los demás siempre es una excelente manera de sentir un propósito y aumentar los sentimientos de satisfacción personal y felicidad. Durante el aislamiento, podés ayudar a otros de muchas maneras: podés buscar opciones de voluntariado, ya sea virtual o presencial, o bien podés ayudar con pequeños actos de bondad, como comprar víveres para un vecino o algo simple como llamar a un amigo o familiar que está solo en este momento. Con tanta incertidumbre y estrés a nuestro alrededor, es importante que te tomes un rato cada día para reflexionar y asegurarte de que estás cuidándote a vos mismo. Tenete especial paciencia en estos tiempos. Aceptá que las cosas no son normales y perfectas, y eso está bien. Ser amables con vos mismo y con los demás es la mejor forma de superar esto juntos. Fuente: https://randstad.com.ar/



5 consejos para mantener el bienestar mental en la cuarentena

