La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 24 de junio







DÍA NACIONAL DEL PILOTO Establecido por la Comisión Deportiva Automovilística del ACA (CDA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera en el año 2007, en este día se conmemora el nacimiento de Juan Manuel Fangio. Nacido en el año 1911 en Balcarce, Buenos Aires, Fangio siempre supo que su destino estaba ligado a los automóviles y la velocidad. Atravesó su infancia y adolescencia trabajando en el taller mecánico de Capettini como aprendiz y el de Miguel Viggiano como ayudante de mecánico. En el año 1936 debutó como piloto, con un Ford A 1929, en una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez, donde una biela fundida le hizo abandonar la carrera a dos vueltas de finalizar. Dos años después debutó oficialmente, a bordo de un Ford V8, en el circuito de Necochea, en el cual terminó séptimo. En el año 1939 debutó en el Turismo Carretera con una coupé Chevrolet 1939; inmediatamente su destreza le permitió consagrarse Campeón Nacional Argentino en los año 1940 y 1941. Más adelante, en el año 1949, integró el equipo argentino "Aquiles Varzi" y arrasó en Italia ganando las carreras de San Remo, Pau, Perpignan, Albi y Monza. Al año siguiente fue contratado por Alfa Romeo y, en el año 1951, se consagró campeón mundial de Fórmula 1 con su Alfetta 159; en el año 1954 y 1955 repitió la hazaña con Mercedes Benz a bordo del W196 Streamliner; en el año 1956 consiguió su cuarto campeonato con Ferrari al volante del Ferrari Lancia D50; y en el año 1957 volvió a ser campeón con Maserati en el Maserati 250F: "siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor." Falleció el 17 de julio del año 1995. FALLECE RODRIGO BUENO Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo del año 1973 en Córdoba. Hijo del productor musical Eduardo "Pichín" Bueno y Beatriz Olave, Rodrigo tuvo la certeza de que quería ser cantante desde pequeño al grabar, a los 5 años, el álbum de canciones infantiles "Disco Baby." A los 11 años compartió el escenario con el grupo de cuarteto "Chébere" en unas cuantas ocasiones y, al poco tiempo, integró el grupo "Manto Negro." Tras 6 años sin trascender, el cantante empezó su carrera solista con el disco "La foto de tu cuerpo" en el año 1987. Al año siguiente lanzó "Aprendiendo a vivir", álbum con el cual llegó a interpretar en la televisión la canción "De patitas." A éstos le siguieron "Muy Bueno" (1991), "Made in Argentina" (1993), "Completamente enamorado" (1994) y "Sabroso" (1995). No obstante, "Lo mejor del amor" (1996) consolidó su fama con la canción que le dio nombre al disco y el sencillo "El Himno de Cucumelo" de "Las manos de Filippi"; asimismo, con éste ganó el premio ACE al Mejor Artista Musical. Más tarde, lanzo "La leyenda continúa" (1997), "Cuarteteando" (1998), "El Potro" y "A 2000" (1999), "La mano de Dios" y "Derroche" (2000). Entre las canciones más destacadas se encuentran: "840", "Lo mejor del amor", "La mano de Dios", "Amor clasificado", "Yerba mala", "Y voló, voló", "Cómo olvidarla" y "Soy cordobés": "me sorprende que un país entero cante ´soy cordobés´, que todo el mundo se haya brindado y se haya prestado para compartir mi provincia, degustarla y disfrutarla." Falleció en el año 2000 en Berazategui, Buenos Aires. "LA TRAVESÍA DE LOS ANDES EN GLOBO" Un día como hoy en el año 1916, Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga cruzaban la Cordillera de los Andes en el globo aerostático "Eduardo Newbery." Un año antes de concretar la hazaña ambos habían roto el récord sudamericano de altura al alcanzar los 6.920 metros; el récord sudamericano de duración al viajar 28 horas desde Bernal hasta Concordia (Entre Ríos); y el récord sudamericano de distancia al volar 980 kilómetros desde Belgrano hasta Sao Leopoldo (Brasil). Para llevar a cabo este viaje, los aeronautas le solicitaron al Aero Club Argentino dos globos, el "Eduardo Newbery" y "Teniente Origone", que trasportaron a Chile, país en el que el segundo globo fue utilizado para practicar. Aquel día los argentinos partieron de Santiago de Chile con destino a Mendoza; la travesía duró 3 horas y media y el globo llegó a alcanzar una altura de 8100 metros, algo fascinante en ese entonces.



Efemérides del día de la fecha, 24 de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar