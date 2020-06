La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020 Karting:

No hay dos sin tres para Ignacio López







Ante el parate por el coronavirus y después de los títulos obtenidos el año pasado, "Nacho" se coronó recientemente en la divisional Senior del certamen Karting Online Argentina. Este obligado receso que impuso el coronavirus llevó a los pilotos a un lugar muy incómodo: no saben muy bien cómo matar el tiempo y cada día que pasa extrañan más el hecho de salir a pista, aunque sea para ir a probar. Incluso, Ignacio López, campeón 2019 de la categoría ProKart no pudo todavía ni disfrutar de ese "1" en los laterales por esta pandemia que paralizó el deporte. Pero ése no es el único envión que "Nacho" no ha podido aprovechar, dado que el año pasado, además, obtuvo un segundo título en la categoría RF, donde su karting también funcionó a la altura que lo exigió el piloto local. En su casa, parece que a Ignacio López se lo puede encontrar con el celular en su mano y si no, varias horas del día en el simulador que desde algún lugar le acorta esta brecha de la espera. Dentro de este contexto aguarda el comienzo del certamen para poder poner en pista ese karting que ya está terminado y listo para largar, siempre con el armado total por parte de su padre Marcelo. En este primer semestre del 2020, "Nacho" alcanzó a realizar una carrera en el arranque del año, dentro de la categoría RF, pero tampoco tuvo ese resultado esperado por la rotura de un elemento. Ésa fue toda su actividad en la alta competencia para alguien que, como tantos otros, está ansioso de que esto pueda arrancar. Mientras tanto, el joven decidió participar en los certámenes virtuales que se corren de manera online, donde puso de manifiesto que su capacidad es cosa seria. Así cumplió a la perfección la teoría de que no hay dos sin tres: se coronó en la divisional Senior del certamen de Karting Online Argentina (KOA) y como premio obtendrá una estructura de simulador de Kart de la gente de SinK.

IMAGEN DE UNA DE LAS CARRERAS VIRTUALES DESARROLLADA EN EL KARTÓDROMO DE BUENOS AIRES.





IGNACIO LÓPEZ TODAVÍA NO PUDO ESTRENAR EL 1 QUE SE GANÓ EN PRO KART.



