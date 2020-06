La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jun/2020 Breves: Deportivas

24 de Junio de 2020







SE RETIRÓ GONZALO El defensor Gonzalo Rodríguez (36 años) anunció ayer su retiro del fútbol profesional. Debutó en San Lorenzo en 2002 y tras una experiencia europea de 13 años (ocho en Villarreal y cinco en Fiorentina), había regresado en 2017 al Ciclón. "Pude disfrutar de esta profesión hermosa. Es una decisión dura que ya tenía pensada hace bastante", señaló. KILY, DT CANALLA Cristian "Kily" González (45 años), emblema e ídolo de Rosario Central, será el nuevo entrenador del primer equipo Canalla tras la salida de Diego Cocca, a quien no se le renovó el contrato que finaliza este 30 de junio. De esta manera, el DT de la Reserva del conjunto de Arroyito saltará a conducir a la Primera División y tendrá su primera experiencia al frente de un plantel de Primera. LA LESIÓN DEL KUN Este martes se confirmó que Sergio Agüero sufrió la rotura de meniscos de su rodilla izquierda durante el encuentro que Manchester City disputó el lunes frente al Burnley por la fecha 30 de la Premier League. "Una lástima, pero estoy de muy buen ánimo para afrontar todo y volver de la mejor manera posible", manifestó el Kun, cuya recuperación demoraría entre 30 y 40 días. Ayer, en tanto, comenzó la 31ª fecha de la Premier con dos encuentros: Leicester igualó 0-0 con Brighton, mientras Tottenham venció 2-0 a West Ham. Hoy se disputarán otros cinco partidos: Manchester United vs Sheffield United (14.00, ESPN), Newcastle vs Aston Villa, Norwich City vs Everton, Wolverhampton vs Bounemouth y el líder Liverpool vs Crystal Palace (16.15, ESPN). GANÓ EL BARSA Con un gol de Ivan Rakitic, Barcelona venció ayer 1-0 a Athletic Bilbao y se cortó como único líder de La Liga de España, tomando tres puntos de ventaja sobre Real Madrid, que esta tarde enfrenta a Mallorca. Ayer, en el marco de la 31ª fecha, también celebró Atlético Madrid, que superó 1-0 como visitante a Levante, mientras que Valladolid y Getafe igualaron 1-1. Hoy sigue la programación con Alavés vs Osasuna, Real Sociedad vs Celta de Vigo y el mencionado Real Madrid vs Mallorca (17.00, DirecTV). GRITÓ GIO SIMEONE Con un tanto de Giovanni Simeone en tiempo adicionado, Cagliari venció 1-0 como visitante a SPAL 2013 en la continuidad de la 27ª fecha de la Serie A de Italia. Ayer, además, jugaron: Hellas Verona 0-2 Napoli, Genoa 1-4 Parma y Torino 1-0 Udinese. El lunes lo habían hecho: Fiorentina 1-1 Brescia, Lecce 1-4 Milan y Bologna 0-2 Juventus. Hoy se cierra la programación con tres partidos: Inter vs Sassuolo (14.30, ESPN), Atalanta vs Lazio (16.45, ESPN) y Roma vs Sampdoria (16.45, Fox Sports). DJOKOVIC POSITIVO El tenista Novak Djokovic confirmó ayer que tanto él como su esposa dieron positivo de coronavirus en el marco del escándalo que resultó el Adria Tour, una serie de exhibiciones tenísticas y actividades benéficas organizadas por el serbio. La gira terminó siendo suspendida el lunes después que se confirmaran seis casos de coronavirus (también dieron positivo los tenistas Grigor Dimitrov, Borna Coric y Victor Troicki). Las críticas llovieron contra Nole por no respetar protocolos sanitarios en la organización.



Breves: Deportivas

24 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar