El Intendente mantuvo una reunión virtual con el gobernador bonaerense y sus pares de la primera sección electoral en la que expresó que "Campana tiene un porcentaje muy bajo de ocupación de camas destinadas a pacientes con Covid 19." El intendente Sebas-tián Abella compartió este miércoles por la tarde una reunión virtual con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y sus pares de la primera sección electoral en la que expresó con mucha claridad que "Campana tiene un porcentaje de camas destinadas a pacientes con Covid - 19 muy bajo en cuanto a ocupación". Al tomar la palabra, Abella manifestó que al día de hoy no ve "necesario retroceder a la fase 1 del aislamiento ya que hay una gran responsabilidad tanto desde el Municipio como de los vecinos de mantener la cuarentena, todos los cuidados y el distanciamiento social pero obviamente vamos a acatar lo que se decida". Además, le detalló al gobernador cómo se fue preparando el sistema de salud municipal para enfrentar la pandemia y explicó que si bien Campana forma parte del AMBA, la realidad de las ciudades que conforman el tercer anillo es muy distinta a las del primer o segundo cordón. "Estamos hisopando unas 30/40 personas por día, muchas de los cuales son casos sospechosos que surgen de los operativos barriales que hacemos a diario desde el Municipio como así también de vecinos que se acercan al hospital o a las clínicas privadas ante la aparición de algún síntoma", detalló Abella. Y comentó que el sistema de camas destinadas a pacientes con Covid - 19 está entre el 5 y 10% de ocupación total (con y sin respirador), por lo que "podemos seguir soportando el actual ritmo de contagio diario." "Para Campana, retroceder a la fase 1 del aislamiento no sería bueno, sobre todo para todos aquellos vecinos que se ganan el mango día a día y que están afuera del IFE o de la asistencia social del Estado. Sería perjudicial e innecesario teniendo un sistema de salud que se preparó durante meses para poder recibir a pacientes con Coronavirus", aseveró y para finalizar señaló que "al momento, podemos colaborar incluso con ciudades vecinas que necesiten camas."

"El sistema de camas destinadas a pacientes con Covid - 19 está entre el 5 y 10% de ocupación total, por lo que “podemos seguir soportando el actual ritmo de contagio diario." manifestó abella en la reunión virtual que mantuvo ayer con Axel Kicillof.





“Para Campana, retroceder a la fase 1 del aislamiento no sería bueno, sobre todo para todos aquellos vecinos que se ganan el mango día a día", le expresó el intendente al gobernador.



Abella a Kicillof:

"Hoy no veo necesario que ciudades como Campana retrocedan a fase 1"

