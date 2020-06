La peña local de Boca Juniors y el Municipio llevaron adelante una campaña de donación de sangre

El intendente Abella se acercó a la sede de "Campana es de Boca" que recibió a 40 donantes para felicitar a sus representantes por llevar a cabo esta importante iniciativa. Con el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Municipio, la peña "Campana es de Boca" llevó adelante este miércoles una exitosa campaña de donación de sangre que será destinada al banco que abastece al Hospital Municipal San José. El intendente Sebastián Abella se acercó a la sede que recibió a 40 donantes, para felicitar a toda la comisión directiva por realizar esta iniciativa con tanto compromiso por los vecinos y responsabilidad con los cuidados para evitar contagios de Covid-19. Además, el jefe comunal remarcó la importancia de continuar donando sangre pese al contexto de pandemia por Covid-19. "En este momento la necesidad de donantes de sangre es muy urgente", recalcó. La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, también se sumó al agradecimiento a todos los integrantes de la peña y, principalmente a Mario Krauchuk, que fueron quieres realizaron la convocatoria. "Valoro que en estos momentos en que la gente está pasando miedo y no quiere salir de sus casas, se sienta fuerte o capacitada para ayudar a otras personas y se sumen a estas iniciativas", sostuvo. Por otra parte, dijo que es "fundamental" para cubrir las necesidades de los pacientes y reforzar las reservas ante una emergencia e invitó a las personas que quieran donar sangre, que se comuniquen al 407317 de lunes a viernes de 8 a 13. En tanto que, la jefa de Hemoterapia del hospital, Mariana Olivera, manifestó que "estas acciones nos sirve para concientizar a la comunidad sobre la necesidad de la donación de sangre como único recurso, ya que es un producto que no se fabrica y dependemos de la gente para obtenerla". Y sumó: "La falta de sangre es otra emergencia sanitaria, la salud no solo se reduce al momento crítico que estamos pasando, sino que existen otras patologías en las cuales la gente puede requerir no solo sangre sino otros componentes que se obtienen a partir de la sangre entera como las placas y plaquetas". A su turno, el presidente de la peña "Campana es de Boca", Rubén "Ruli" Galarza, dijo que "para nosotros es un orgullo enorme la convocatoria del servicio de hemoterapia del hospital para poder participar y aportar nuestro granito de arena en esto que tanto se necesita la ciudad". "Estamos trabajando todos juntos y de forma conjunta con el Municipio de cara a la comunidad de Campana. Dijimos que íbamos a formar una comisión que esté a la altura de las circunstancias y así lo hicimos", ponderó. De la actividad también participaron el presidente del Departamento de Interior y Exterior de Boca Juniors, Carlos Colombo y el presidente de Socios del Club, Claudio "Chicho" Consentino, quienes destacaron acompañamiento del intendente Abella y su equipo en esta actividad.

Nos acompañaron @CarlosColomboOk y @ChichoCosentino, presidentes de los Departamentos de @BocaIntyExt y de Socios del Club Atlético #Boca Juniors, el Servicio de Hemoterapia del hospital local, autoridades de la Secretaría de Salud de @campanagov y el intendente @SebaAbella. pic.twitter.com/0fLxFOH6HZ — Peña Campana es de Boca (@CampanaEsDeBoca) June 24, 2020

