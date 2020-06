Secuestran una moto y multan a su conductor por evadir controles y no respetar la cuarentena

Un sujeto evadió el control en el ingreso al casco urbano ubicado en el Arco y emprendió su huida por Avda. Varela. Finalmente, fue detenido por las fuerzas de seguridad, con la colaboración del CIMoPU, y tras no contar con el permiso de circulación correspondiente fue multado. Su motocicleta terminó siendo secuestrada. La Secretaría de Seguridad y Prevención del Municipio informó que un hombre recibió una multa por no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y además, el vehículo en el que se trasladaba, fue secuestrado. Según detallaron, este martes alrededor de las 13, un hombre sin casco, a bordo de una motocicleta tipo Tornado –color roja y blanca-, evadió el control de ingreso al casco urbano ubicado en el Arco. Esta acción puso en riesgo la seguridad e integridad física del personal policial y de la Dirección de Tránsito que se encontraba trabajando en el lugar. De inmediato, alertaron por medio del 911 de la situación y el personal del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano con sus cámaras comenzó la búsqueda logrando dar con el sujeto que circulaba por Av. Varela, en dirección hacia el Parque Urbano, cruzando los semáforos en rojo. Inmediatamente, mientras se realizaba el seguimiento al mismo, personal policial de la Mesa de Enlace activó los protocolos de seguridad y puso en conocimiento a los móviles de la zona que lograron interceptarlo en la intersección de las calles Paso y Jacob. Luego de proceder con la identificación del sujeto, se le labró un acta por infracción al artículo 205 del Código Penal dado que no poseía ninguna certificación que acreditase su condición para poder circular tal como lo establece el Decreto 297/2020. Finalmente, se convocó al personal de la Dirección de Tránsito que secuestró el rodado por falta de documentación.

